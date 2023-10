El alcalde lamenta la escasez de fondos europeos y la “pérdida” de diez millones

Con motivo del inicio de la licitación de las obras del centro social de Serantes, que cuentan con una aportación de algo más de 215.000 euros de los fondos Next Generation, el regidor local, José Manuel Rey, lamentó que todavía sea el primer proyecto que se desarrolle desde el Concello con cargo a estos fondos y que sea una cuantía escasa “cando outras cidades levan millóns de euros conseguidos”.

Plan de medidas antifraude

Precisamente en relación a los Fondos Europeos y a la posibilidad de conseguir más ayudas de este tipo, el Concello aprobó el desarrollo de dos de los requisitos que se contemplan para poder optar a más ayudas, el Plan de medidas antifraude y el Proyecto de implantación de ciberseguridad.



El plan antifraude fue aprobado en julio de 2022 en el pleno, pero, explicó Rey Varela, “ata o de agora non tiña completado toda a tramitación e as obrigas que recolle dito plan”. Por eso, se retomará la nueva redacción, concretando aspectos como la resolución de conflictos o el nombramiento de los miembros del comité antifraude. Esto se llevará al pleno del mes de octubre y antes de fin de año, anunció, se licitarán, además, las actuaciones del plan de ciberseguridad.

10 millones

Por esta razón, el alcalde llamó la atención sobre el hecho de que “a falta de tramitación de axudas concedidas suporá a perda dunha subvención de 240.000 euros para o centro de ciberseguridade” y recordó que aunque el anterior ejecutivo solo habla de la pérdida de 1,8 millones para las actuaciones de la carretera de Castilla que obligaban a contar con un plan de movilidad aprobado, la cifra de “fondos perdidos” sumaría unos 10 millones de euros “por defectos de tramitación ou por non acadar a puntuación”, aseguró.



En esos diez millones “perdidos”, el regidor incluye solicitud de ayudas que no fueron concedidas como cuatro millones de euros para el Centro de Innovación y Desarrollo del Sector Naval y Renovables; los tres millones de euros para la Ciudad del Deporte de A Malata; los 391.875 euros para la rehabilitación del mercado de Recimil; o los 237.763 euros para el Centro de implantación de ciberseguridad.



PSOE

Esa escasez de fondos fue contestada por el anterior gobierno local, que aclaró que lo único que perdió realmente el Concello fueron las partidas del Plan de Movilidad y la obra de humanización de As Pías –casi dos millones– de los fondos Edusi, “polo voto en contra do Partido Popular ao plan de mobilidade”, que supoñía un requisito indispensable. El resto de las partidas de las que habla el alcalde son proyectos que se presentaron pero que no consiguieron la puntuación suficiente y, por tanto, no obtuvieron fondos, por lo que no se “perdieron”, matiza el grupo socislista.



El portavoz del grupo, Ángel Mato, recordó que sí se obtuvieron fondos para la rehabilitación y cafetería de San Felipe o para proyectos de experiencias del Ministerio de Turismo.



En cuanto al plan antifraude, el PSOE apunta que son trabajos promovidos durante su mandato, “un primeiro contrato para adaptar o Plan do Concello ás medidas antifraude Next Generation e un segundo contrato de apoio á tramitación das axudas concedidas, incluída formación”. Por tanto, asegura, “o que vén de facer o PP é rematar un traballo que xa estaba desenvolvido por nós”.



Entre las gestiones de fondos europeos del anterior mandato, los socialistas recuerdan haber administrado casi siete millones y conseguido subvenciones como la de As Pías, castillo de San Felipe, mejora del Camino Inglés, eficiencia energética en el local de Serantes o programas de inclusión social del FSO.

Comienza la licitación de la primera obra del Concello con fondos Next generation

La Xunta de Goberno Local aprobó hoy el expediente de licitación de la que es la primera obra que el Concello lleva a cabo con ayuda de los fondos europeos Next Generation. Se trata de la ampliación del centro social de Serantes, en la zona rural, que cuenta con una aportación de 215.778 euros que se suman a los 388.000 que aporta el Concello. Incidió en que “non imos permitir que se perda nin un só euro de subvencións, nin de proxectos para Ferrol” y, en este sentido, avanzó que se trabajará para que se cumplan todos los plazos para no perder fondos y para esta obra en concreto se ha aprobado un protocolo de actuación que se desarrollará por hitos.



El primero, explicó, será el acta de replanteo fijada para el 29 de diciembre; el segundo, la finalización de la obra el 30 de agosto; y el tercero, la recepción de la misma, el 30 de septiembre.



La obra se licitará por 604.000 euros y tiene un plazo de ejecución de ocho meses. Supondrá ampliar los metros cuadrados, de los 2.300 actuales hasta 500, y mejorará su funcionalidad, accesibilidad y redistribución exterior con zona de ocio, arbolado y juegos infantiles.