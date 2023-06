El alcalde cumple con el tradicional recorrido por el Palacio Municipal

Con la visita a las dependencias municipales del Concello por parte del alcalde, José Manuel Rey Varela, para saludar a los funcionarios y trabajadores de cada servicio se cumple uno de los primeros pasos que ya es tradición que cada nuevo regidor lleve a cabo en sus primeros días al frente del gobierno local.



No es nuevo para José Manuel Rey, tanto por haber sido ya regidor como por haber formado parte de la oposición, por lo que conoce no solo el funcionamiento de cada una de las áreas sino a buena parte del personal.

En su recorrido por el Palacio Municipal estuvo acompañado del concejal de Medio Ambiente, Servizos, Zona Rural e Obras, José Tomé, que, además, fue trabajador del Concello durate más de 35 años hasta su jubilación, y por la portavoz del ejecutivo y edil de Mobilidade e Seguridade, Pamen Pieltain. En este caso, se produjeron las presentaciones oportunas, toda vez que esta concejala se estrena en el Concello.



Los responsables municipales pudieron tomar buena nota de la situación de la administración local, algo que preocupa al nuevo regidor y a cuya resolución se comprometió en campaña, señalando que llevaría a cabo una reorganización administrativa en los tres primeros meses del mandato, dotando al Concello del personal necesario para el correcto funcionamiento de los servicios municipales.



La demora en la realización de las gestiones por parte de la ciudadanía sin retrasos ni citas previas obligatorias, era una de las preocupaciones del ahora regidor. Para esto, considera básico reducir las cargas burocráticas y administrativas y caminar hacia la administración telemática, pero que pueda también prestar un servicio presencial para quienes lo requieran.

Representaciones

El organigrama, las dedicaciones exclusivas, el personal eventual y la representación que tendrá la corporación en los órganos externos serán algunas cuestiones que deberán ser llevadas a pleno.

Mañana tendrá lugar una reunión del Patronato de Exponav, del que forma parte el Concello, y será la concejala de Igualdade, Muller, Familia, Infancia e Multiculturalidade, Elvira Miramontes Mas, la que asista. Esta edil era ya representante popular en este organismo. Además, se deberá designar representación para la asamblea comarcal de Cruz Roja, el Consello Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, la Comisión de Participación del Área Sanitaria, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, el Consello Escolar, el Consello Asesor de Telecomunicacións, el Consello de Administración de Emafesa, la Sociedade Mixta de Turismo, el Consello Social de la Universidad, la UNED, la Rede de Concellos pola Sostibilidade, la comisión de De-saugamento, la Fundación Río do Pozo, el Fondo de Cooperación o la Comisión Reitora del Campus Industrial.

El personal de la Biblioteca concede una “tregua” al nuevo gobierno local

Las pancartas colocadas en los balcones de la fachada de la Biblioteca de Ferrol –”Una biblioteca sen planificación non ten solución” y “Un alcalde de altura non nos deixa sen cultura”– y la cartelería reivindicativa que se mostraba en el interior de las instalaciones han sido retiradas por el comité de huelga tras el inicio del nuevo mandato. La razón no es otra que “dar un voto de confianza ao novo goberno municipal”.

La portavoz de los trabajadores, Fany Gómez, explica que los representantes del Partido Popular, como integrantes de la oposición, apoyaron todas las reivindicaciones que este personal ha llevado a cabo, por lo que entienden que entre sus prioridades estará “desatascar o problema que ten a biblioteca, buscando as solucións necesarias que permitan continuar e manter este servizo público coa calidade que o caracterizaba”.

Recuerda que hay en marcha un proceso temporal que permitirá la apertura de la biblioteca con un horario acorde, con siete auxiliares en el marco del programa PEL, pero concluirán el contrato el 31 de diciembre, por lo que es preciso buscar soluciones con tiempo. Desde este lunes, la biblioteca solo abrirá de 9.00 a 13.30 horas, sin posibilidad de ningún turno de tarde.

Recuerdan que es necesario recuperar la actividad en la biblioteca de Caranza.