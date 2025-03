Ainhoa Arteta, soprano: “Estoy de nuevo disfrutando y transmitiendo felicidad con mi voz”

De Ainhoa sobran mencionar los valores artísticos tras su exitosa carrera profesional y cabe destacar los valores humanos que también la acompañan, resultando especial que esté en Ferrol, en un día en el que se defiende el lugar equitativo que merecen las mujeres que se mantienen al frente de la “lucha” que es, a fin de cuentas, imprescindible para la vida.

Ainhoa, es para Ferrol, donde se “ama la canción”, un orgullo contar nuevamente con su presencia. ¿Qué significa para usted estar de nuevo en Galicia y especialmente en Ferrol?

Me hace muchísima ilusión regresar a Galicia donde recientemente he tenido oportunidad de ofrecer dos recitales con motivo de la inauguración del Auditorio de Lugo y donde pude disfrutar de una calurosísima acogida del público que abarrotó la sala. Afortunadamente, he podido cantar muchas veces en Galicia tanto en recital como en concierto y, cómo no, formando parte de la temporada de ópera de A Coruña, donde he podido comprobar la enorme afición que existe hacia la lírica, el respeto y cariño hacia los intérpretes y el mérito que supone mantener temporadas líricas de enorme nivel incluso en momentos difíciles. Para mí es un honor regresar a Galicia. Estoy feliz de poder hacerlo de nuevo, en este caso en Ferrol.

Lo hace usted, además, desde una prestigiosa entidad musical, la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Yo misma la entrevisté hace años en aquel momento. Desde entonces, ¿cómo ha evolucionado su carrera? ¿Cuál es su actual momento artístico?

Es verdaderamente digno de reconocimiento el mérito de las sociedades filarmónicas, ya que están siendo capaces de mantener una programación de calidad apostando por la continuidad a pesar de las dificultades y, en muchas ocasiones, de las escasas ayudas con que cuentan. Por eso creo que es importante hacer un llamamiento para valorar su impagable labor.



En cuanto al momento, tanto personal como vocal en el que me encuentro, le diré que afortunadamente, después de superar una de las etapas más delicadas de salud, que casi me cuesta la vida, estoy feliz de poder afirmar que, gracias a Dios, mi voz está totalmente recuperada. Estoy de nuevo disfrutando en el escenario y transmitiendo esa felicidad que se convierte en una corriente de ida y vuelta entre el público y el escenario.

Interpretará usted un repertorio variado y atractivo, con notable presencia de compositores españoles, ¿responde a una reivindicación del nivel de creación de la música española?

Efectivamente, el programa cuenta con una significativa presencia de autores españoles. Sin embargo, en la primera parte queremos rendir homenaje a dos compositores de los que estamos celebrado el centenario de su fallecimiento: Fauré y Puccini. El primero, francés, y el segundo, italiano. Autores de verdaderas joyas de la lírica por su exquisito tratamiento de los textos y, en el caso de Puccini, germen de melodías muy reconocibles porque fueron utilizadas posteriormente como material temático de óperas tan importantes como “La bohème” o “La rondine”, por ejemplo, y que tuvieron su origen en este formato de canción pero que, verdaderamente, podemos considerarlas auténticas arias.

Estuve, como delegada para las relaciones con la música de la Unión Nacional de Escritores de España, presentando una Antología de la zarzuela de autoría de un amigo común, Manuel Rajal, un libro que usted misma prologó. ¿Considera importante y, siguiendo con el tema de la puesta en valor de nuestra propia música, la aportación de la zarzuela al patrimonio musical universal? ¿En qué opina (y sabe) que lo enriquece y qué significa para usted interpretar zarzuela?

La zarzuela es nuestro género lírico por excelencia, género de indudable calidad y riqueza tanto musical como cultural. Es nuestro deber defenderlo y promoverlo interpretándolo dentro y fuera de nuestras fronteras, dándolo a conocer, disfrutándolo y haciéndolo disfrutar. Por eso, me parece que esa iniciativa de reconocimiento como Patrimonio musical universal es merecidísimo y de justicia. En mis recitales intento que siempre esté presente en mayor o menor medida.

Le pediría que me diera una impresión especial sobre el maestro Antón García Abril (ya que fue mi propio maestro) y al que me unió un especial vínculo de cariño. Él le dedicó un gran espacio a Galicia, componiendo inolvidables melodías sobre textos de poetas gallegos: “Galicia es tierra de poetas”, decía. ¿Habrá algo de esto en su concierto? ¿Qué recuerda especialmente de Antón García Abril?

Antón García Abril fue y será uno de los mayores compositores que ha dado nuestro país. Gran defensor de la melodía como elemento musical indiscutible cuando a nivel compositivo se estaban experimentando otros caminos en la música, él siempre apostó por dotar a sus composiciones de su sello reconocible y que le ha convertido en un autor popularmente conocido por sus bandas sonoras de televisión de gran audiencia y que actualmente forman parte de nuestro bagaje musical. Tuve la grandísima suerte de haber podido trabajar directamente con él las obras que interpreto. Jamás olvidaré sus charlas y comentarios que, con el paso de tiempo, guardo como un tesoro porque no siempre se tiene la oportunidad de poder trabajar con el autor las obras que interpretamos.

A Antón me unió una gran amistad a la que soy fiel ya que, efectivamente, en este recital que tendremos oportunidad de disfrutar en el Auditorio de Ferrol interpretaremos un ciclo de sus canciones. Son obras de mucha exigencia interpretativa, tanto a nivel vocal como pianística.

La acompaña a usted en este concierto el pianista Javier Carmena. Como músico que soy, sé lo importante que es la sincronía entre los intérpretes, máximo cuando, como es en este caso, ustedes tan solo son dos. ¿Qué matices musicales destacaría usted en relación con esta sincronía requerida?

Efectivamente, en el recital con piano es fundamental la compenetración con el pianista, ya que estamos solos ante el público, sin más acompañamiento instrumental o vocal. Trabajar con Javier Carmena es una enorme suerte ya que antes de defender el programa ante el público ha de existir un trabajo previo conjunto muy concienzudo y preciso desde la selección de los títulos, características estilísticas de la obra en sí, del momento histórico en que fueron compuestas, su concepción, enfoque, nivel de exigencia vocal y toda una serie de elementos que hacen posible esa complicidad y entendimiento mutuo mediante el cual conseguimos trabajar como un todo.

Para ello, es fundamental —y por eso digo también que he tenido mucha suerte— que el pianista tenga conocimientos de técnica vocal y conozca a la perfección mi vocalidad, ya que Javier es, además de pianista, un buen cantante.

Tras este concierto en Ferrol, ¿por dónde transcurrirá su trayectoria musical? ¿Cuáles son sus próximos compromisos de conciertos y también sus nuevos retos como artista?

Afortunadamente, como ya he comentado antes, me encuentro en una etapa personal y artística muy ilusionante, con muchos compromisos ya confirmados en muchos teatros y auditorios de España, y algún proyecto —todavía “en el horno”— en el extranjero. En estos momentos, estoy disfrutando de esta nueva oportunidad que me ha dado la vida y que quiero compartir con mi público al que animo a acercarse hoy al Auditorio de Ferrol porque será una experiencia emocionante, preciosa, irrepetible y... divertida. Agradezco muy sinceramente a la Sociedad Filarmónica Ferrolana su invitación y admirable labor.



Indudablemente, todos la agradecemos, como también Galicia y la ciudad de Ferrol en donde podremos disfrutar de la maravillosa música de la igualmente maravillosa intérprete que hoy nos compañará y que es Ainhoa Arteta.