La agenda cultural y festiva rebosa de actividad todo el fin de semana

Arranca un fin de semana repleto de actividades en la comarca y a buen seguro que más de uno lo tendrá difícil para decidir por cuál de las propuestas se decanta. En Narón, en el Área Recreativa de Pedroso comienza hoy la tercera edición del festival de cultura viajera Gulliver Fest, en la que se anotaron varios cientos de autocaravanas. A las 18.00 horas dará comienzo la primera charla viajera a cargo de Rubén Prieto, que hablará sobre la vida en una caravana y la legislación que regula este medio de vida. A las 19.00 horas abrirán los talleres y a partir de las 22.30 horas un DJ amenizará la velada. El sábado y domingo prosiguen las actividades en este entorno natural naronés.



En Cedeira la actividad también será incesante este fin de semana. La tradicional Festa do Percebe, el festival Discalzos, tenis playa y juegos infantiles forman parte de las propuestas lúdicas y de ocio para los próximos días. Con respecto al evento musical Discalzos, que este año recupera su formato habitual, arranca hoy mismo con la actuación de las formaciones musicales Díaz Band (20.45 h.); The Soul Jacket (22.00 h.); Arizona Baby (23.30 h.); King Sapo (1.15 h.) y Farrapos e Ghaita, que pondrá el broche final a al velada en torno a las 2.45 horas de la madrugada. Las actuaciones se desarollan en la Praza da Revolta entre hoy y mañana. Así, para la sesión matinal sabatina está prevista la actuación de Sintrom ni Son (12.00 h.); Bo Dereck´s (13.15 h.) y Gato Piojoso (14.45 h.). Ya por la noche, subirán al escenario The Lákazans (22 h.); Sés (23.30 h.), Monoulicus Dop (01.15 h.) y Liska! (02.45 h.).



En Pontedeume comienza hoy en la Plaza de San Roque la XXXIII edición del Festival de Folclore, que dará comienzo a las 20.30 h. University (Georgia); la compañía Tierras mexicanas (México) o el grupo Coros y Danzas “Despertar el ayer”, de Toledo, tomarán parte en la cita, en la que también actuarán la Asociación Folclórica Orballo, que organiza la cita junto con el Concello. Como actividad paralela se desarrollará el concurso de pintura “Mateo González” y también habrá sorteos. Sin salir de la villa de los Andrade, este domingo, en la misma plaza, tiene lugar otra propuesta cultural, el Festival de Verano, que dará comienzo a las 21.00 horas con las actuaciones de las formaciones Chicas de Oro y Tasnochadores del Eume.



Citas gastronómicas

El que opte por pasar el fin de semana llevándose a la boca las exquisiteces de nuestras rías y mares también tiene dónde elegir este fin de semana. Así, en Cedeira celebran mañana y pasado (de 12 a 18 h.) la tradicional Festa do Percebe, en la que se prevé repartir 500 kilos de este marisco y pulpo a quienes se acerquen al puerto. También Cariño se disfrutará mañana de una jornada de exaltación de gran arraigo como la Festa da Caldeirada y Sardiña Lañada en la que se prevé repartir más de 2.000 raciones de estos platos típicos de la zona. Por su parte, en Mugardos, en Punta Ratón, el Club do Mar organiza mañana su Festa do Marisco, con degustación de mejillones, navajas, churrasco y cigalas.