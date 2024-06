Adiós a Juan J. Burgoa, investigador ferrolano y colaborador de Diario de Ferrol

La ciudad naval se despedía este sábado del ferrolano Juan J. Burgoa. Investigador y escritor, colaboró durante años con Diario de Ferrol acercando a sus lectores artículos en los que repasaba la historia de la urbe y sus gentes, además de inventariar el valioso patrimonio de Ferrolterra sin renunciar a ofrecer una visión propia y una mirada crítica sobre los episodios que venía relatando.



Burgoa, que falleció con 79 años el viernes 7 de junio, era capitán de navío de la Armada y recibió el último adiós en el cementerio municipal de Catabois y la concatedral de San Julián al día siguiente. Con formación en Estadística e Investigación Operativa, además de Ingeniería Nuclear, pasó a la reserva voluntaria en 1991 para dedicarse en cuerpo y alma a una de sus grandes pasiones: la catalogación del patrimonio etnográfico de Galicia.



Formando parte de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia y la Asociación de Amigos de los Cruceiros y Petos de Ánimas, entre otras entidades defensoras del patrimonio, llegó a catalogar unos 4.000 cruceiros, petos de ánimas y cruces de piedra. Además, en su haber figuran más de un centenar de artículos sobre bienes patrimoniales, historia y etnografía que fue publicando en revistas como ‘Estudios Mindonienses’, ‘Cátedra’, ‘Cuadernos de Estudios Gallegos’, ‘Anuario Brigantino’, ‘Atenea’ o ‘FerrolAnálisis’.

Prolífico escritor



Su firma también formó parte del plantel de colaboradores de Nordesía, el suplemento cultural dominical de Diario de Ferrol. No obstante, en su prolífica carrera como escritor nos ha dejado decenas de trabajos, muchos de ellos a varias manos, firmando junto a otros autores. ‘O Cristo da Tahona. Sinal de identidade do barrio de Canido’ (1999), ‘Cruceros y cruces de Ferrolterra’ (2001), ‘José Lucas Labrada. Un ilustrado ferrolano del siglo XVIII’ (2002), ‘Los cruceros, el patrimonio etnográfico y el arte popular’ (2003), ‘Percorrido polos cruceiros da Costa da Morte’ (2004), ‘Cruces, cruceiros e petos do Camiño Portugués en Galicia’ (2005) e ‘Inventario Heráldico Ferrolano’, junto a Carlos de Aracil (2006).

Siguiendo con esta misma estela temática, otros títulos que destacan de Burgoa son ‘Ferrol de la Ilustración. La identidad cultural de una ciudad marítima’ (2008), ‘O cruceiro na literatura’ (2008), ‘La incorporación de Ferrol de la Ilustración a la Corona’ (2009), ‘Emiliano Balás Silva, un personaxe ferrolán entre dous séculos’ (2010), ‘Inventario Heráldico de las comarcas de Eume y Ortegal’ (2011), ‘El marqués de Amboage, Ramón Plá y Monge, un ilustre ferrolano’ (2011), ‘La historia y los símbolos de la ciudad ilustrada’ (2012) y 'De Ferrol a Compostela. El Camino Inglés y las rutas marítimas' (2015).

Dando respuesta a cuantas consultas se le formularon desde esta redacción, siempre dispuesto a colaborar, Burgoa ya forma parte de la eternidad a través de su legado escrito.