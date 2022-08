Las actuaciones del festival Vilablues, una cita que llegó para quedarse en la zona

Claudio Gabis, Los Galagher y Michelle David & The True Tones pusieron ayer el broche final a esta primera edición del Vilablues, una iniciativa que apuesta por ofrecer alternativas musicales con el blues como hilo conductor.



La pasada semana se presentaba el cartel de mano de sus promotores, Maximo López y Gumersindo Meijón, que estuvieron acompañados de la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. Unos y otros explicaron que se pretende que la cita se consolide en la ciudad de Ferrol.



Y es que el festival Vilablues ya ha pasado por otras localizaciones gallegas hasta recalar este verano en la ciudad naval, donde, si todo va bien, regresará el próximo año, con nuevas propuestas con lo más granado del panorama local y nacional.



Pasaron por el puerto interior de Ferrol desde el viernes Cabe García y Susana Adalid; The Blues Moonshiners; Santi Campillo y Rolli Ellis & The Sound Doctor y Claudio Gabis, Los Galagher y Michelle Davis & The True Tones, que cerraron ayer el cartel.



Esta cita se suma a otras que cuentan con el patrocinio de la Xunta de Galicia en el marco del Xacobeo como es el Nachiños Fest, que tendrá lugar en el campo de As Cabazas, en Covas, los próximos 19 y 20 de agosto, y las actuaciones de Coque Malla, en el paseo marítimo de Xuvia, y Rozalén, en Armas, previstos los dos para la misma jornada del día 26 de agosto.