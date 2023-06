La ABAU reúne desde hoy en el Campus a unos 800 estudiantes

El Campus de Ferrol recibirá hoy un aluvión de estudiantes recién graduados en Bachillerato para enfrentarse a la ABAU (Avaliación do Bacharelato para Acceso á Universidade). Esteiro concentrará por primera vez a todo el alumnado matriculado en la conocida como Selectividad tras el cese de actividad en la antigua Politécnica de Serantes, tras la integración del centro en la nueva Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol, con sede en Esteiro. Esta es, precisamente, una de las dos comisiones delegadas (CD 13) habilitadas en la ciudad naval. La otra (CD14) estará en la Facultad de Humanidades e Documentación.

En la primera realizarán los exámenes, que se prolongarán hasta la jornada del jueves, un total de 426 estudiantes, procedentes de los siguientes centros educativos, todos de la ciudad naval: IES Concepción Arenal (150), IES Sofía Casanova (86), IES Saturnino Montojo (40), IES Canido (46), IES Catabois (10), IES Ricardo Carvalho Calero (8), Epapu Santa María de Caranza (6), CPR Tirso (65) y los CIFP Ferrolterra (1) y Rodolfo Ucha Piñeiro (14), según los datos aportados ayer por fuentes vinculadas a la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).



También aquí, en una “comisión auxiliar”, se realizarán los exámenes del alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo (NEAE), con 22 matriculados, que requieren de una atención específica. Cuentan además con un calendario adaptado, disponiendo de hasta dos horas para hacer cada examen –media hora más que para el resto–.



En Humanidades, por su parte, se darán cita otros 333 alumnos pertenecientes a los demás centros de la comarca: IES Breamo (61), IES Cabo Ortegal (16), IES Punta Candieira (42), IES de Fene (41), IES As Telleiras (47), IES de Mugardos (30), IES Moncho Valcarce (29), IES Terra de Trasancos (24), IES Fernando Esquío (22), CIFP Leixa (19) y CIFP Fraga do Eume (2). El IES de Ortigueira, por su parte, con once alumnos matriculados, se desplazará como es habitual a la comisión delegada ubicada en Viveiro.



Horario

Todo el alumnado tendrá que estar esta mañana a las 9.00 horas en sus respectivas sedes para el acto de presentación, para ya a las 10.00 horas celebrarse el primero de los exámenes, el de Historia de España, al que seguirá el de Lengua Castellana. Una de las novedades de la ABAU de este año tiene que ver, precisamente, con el calendario previsto para la tarde, que hasta este año acogía el resto de materias comunes y ahora se dedicará a materias de modalidad.



Aunque la prueba ya recupera, al igual que sucedió el pasado año, la normalidad previa a la pandemia, hay protocolos que la CIUG ha decido conservar, como la mayor optatividad en los exámes. El acceso ordenado del alumnado o la ventilación de las aulas. Otra de las novedades es que vuelven los detectores de frecuencias en todas las aulas. Una vez terminados el jueves los exámenes, las notas se publicarán el próximo 15 de junio.

Doce matrículas de honor en el IES Concepción Arenal

El IES Concepción Arenal entregaba hace unos días las doce matrículas de honor –las que le corresponden al centro en función del alumnado matriculado– a los estudiantes que han concluido segundo de Bachillerato con los mejores expedientes académicos. Todos superan la calificación media de nueve –de 9,44 para arriba– y dos de ellos han registrado todo dieces en los dos cursos del referido nivel educativo. Siguiendo la tónica de los últimos años, tal y como destacan desde el propio centro, la mayoría de los que han obtenido esta distinción son alumnas: diez, frente a dos alumnos.

El director del IES Concepción Arenal junto al alumnado que recibió la matrícula de honor I D.A.

Por especialidades, ocho de las doce fueron para estudiantes del Bachillerato científico-tecnológico y otras cuatro para el de artes. La matrícula de honor les cubrirá la tasa de matrícula del primer curso en cualquier titulación del Sistema Universitario Galego y además les permitirá optar a los premios extraordinarios de bachillerato.

“Sempre é un orgullo atoparte con alumnado con estes expedientes”, destaca Manuel Rei, director del instituto ferrolano. “Este alumnado pasou pola situación da pandemia e demostraron gran autonomía e responsabilidade”, añadió. Hoy iniciarán en el Campus de Ferrol la prueba de acceso a la universidad con el objetivo de poder acceder a la carrera deseada, algo que, en el caso de estos jóvenes, se presenta, a priori, bastante encauzado teniendo en cuenta la excelente nota media conseguida en el Bachillerato.