Un 6,1% de los test del papiloma humano hechos en la zona fueron positivos

La Xunta ofreció a cerca de 90.000 mujeres gallegas participar en el cribado de cáncer de cérvix que funciona en toda la comunidad. La adhesión tras estos llamamientos se ha situado en el 60%. Así, se analizaron más de 52.000 muestras, de las que el 94,1% resultaron negativas en el virus del papiloma humano (VPH).



En lo que se refiere al Área Sanitaria de Ferrol, las primeras colposcopias (exámenes para verificar presencia de cáncer) para el cribado del virus del papiloma humano se realizaron ya en noviembre de 2022. “Ao peche de xaneiro de 2024, enviáronse na zona 11.818 invitacións no cribado de cérvix, das que aceptaron o 53,2 % das mulleres invitadas a participar”, como subrayan desde la Xerencia.



Así, sumando aquellas mujeres que fueron invitadas y las que fueron derivadas por parte de su matrona al realizar revisiones rutinarias, se efectuaron 8.756 test de VPH, alcanzando una positividad del 6,1 %.

“As mulleres nas que o resultado da proba VPH sexa positivo, en función do xenotipo encontrado, serán derivadas para a realización dunha citoloxía”, como puntualizan desde el Área. Eso sí, ello no significa que tengan cáncer. “Na maioría dos casos realizarase seguimento no marco do programa para asegurarse de que non evolucionan a lesións máis graves, pois o mais probable é que a infección sexa eliminada polo sistema inmune de cada muller, desaparecendo na maioría delas aos dous anos sen causar ningún problema”, como aseveran desde el departamento sanitario. Es más, añaden que “incluso é probable que, en ausencia de infección, os achados de baixo grado detectados na citoloxía tamén desaparezan”.



En la zona de Ferrol, del 6,1% de positivos hallados, en aquellos casos en los que fue necesaria la derivación para hacer una colposcopia para descartar la presencia de una lesión premaligna o maligna del cuello de útero, derivaron en la detección de dos cánceres y ”.



Este programa de detección precoz del cáncer de cérvix lo desarrolla la Dirección Xeral de Saúde Pública desde el 2020, habiendo marcado el Ministerio de Sanidad 2024 como fecha límite para iniciar su implantación.