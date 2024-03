Más de 2.200 gallineros de autoconsumo de Ferrolterra se han dado de alta en el REGA

El registro de los gallineros de autoconsumo es obligatorio desde el 1 de enero de 2024 pero en muchos casos no es hasta que se van a reponer aves cuando los propietarios se topan con que tener el código que se asigna cuando se da de alta el corral en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) es imprescindible para hacer la compra de más animales. Así, con el paso de las semanas, ha aumentado el interés por completar un trámite que es gratuito y que no supone pagar ningún impuesto pero que sí requiere cubrir algunos datos que no siempre se tienen a mano, como las coordenadas del espacio en el que viven las aves.



La tramitación puede hacerse por internet, a través de la sede electrónica de la Xunta, o de forma presencial en las oficinas rurales de referencia, donde los servicios veterinarios oficiales tramitan el alta y facilitan el código. Estos espacios repartidos por Ferrol, Eume y Ortegal (Pontedeume, As Pontes, Cedeira, Ferrol y Ortigueira) atienden estos días a decenas de personas que hacen cola para poder registrar sus gallineros.

Asesoramiento



Los lugares de venta agrícola se han convertido también en asesorías que informan a sus clientes y los ayudan a cubrir los papeles. También son receptores de las quejas de los ciudadanos, molestos por tener que realizar un nuevo trámite y desconfiados respecto a que pueda derivar en algún tipo de inspección o carga económica en el futuro. Algunos llegan a manifestar que van a abandonar la cría. En estos establecimientos ya se guarda registro de las aves que compra cada persona, así como del pienso que se adquiere, para poder rastrear el origen de los productos en el caso, por ejemplo, de que se dé algún tipo de alerta sanitaria.

Estos gallineros pueden tener un máximo de 30 gallinas y 50 pollos I JORGE MEIS



La Xunta ha registrado hasta el momento 2.239 gallineros de autoconsumo –cuyos productos, huevos o carne, no se pueden comercializar– en los 20 municipios de Ferrol, Eume y Ortegal. A efectos prácticos, se permiten un máximo de 30 gallinas ponedores o 50 pollos de engorde. Es posible la combinación de estos animales. Pavos, ocas, patos, gansos, palomas, pintadas, paisanes, perdices o codornices están también incluidos. No afectan, en cambio, a las aves corredoras –ratites–, como avestruces, emús y especies similares.

Narón es, hasta la fecha, el concello con más corrales registrados y Cariño, el que menos tiene



El mayor número de corrales registrados, hasta la fecha, se da en Narón, con 296, seguido por Monfero (con 203) y Valdoviño (202). Superan el centenar As Pontes (179), Ortigueira (177), Ferrol (158), Pontedeume (140), Cedeira (126), Fene (114) y San Sadurniño (113). Los concellos en los que se han comunicado menos gallineros, de momento, son A Capela (75), Neda (73), Cabanas (71), Mugardos y Ares (55 cada uno), As Somozas (53), Mañón (44), Cerdido (42), Moeche (33) y Cariño (30). Estas cifras están sujetas a cambios continuos puesto que se está en pleno proceso de alta por parte de numerosos ciudadanos.

Posición contraria de la Xunta



La Xunta tramita el alta a través de sus oficinas y de la sede electrónica, en respuesta a las normas establecidas por el Real Decreto 637/2021 de 27 de julio, en el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, en el que se incluyen las explotaciones de autoconsumo. La administración autonómica presentó cerca de 40 alegaciones técnicas y una consideración general, para dejarlas fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto. Considera que se debe aliviar la carga administrativa a los vecions y además que en Galicia, dado el elevando número de explotaciones de este tipo y su volatilidad, el trabajo de registro sería “inxente e pouco eficaz”.

La Xunta presentó cerca de 40 alegaciones contra la inclusión del autoconsumo en el Real Decreto



La Xunta entiende que los únicos requisitos exigibles deberían ser los relacionados con unas condiciones mínimas higiénico-sanitarias y de bienestar animal, así como el permiso para los controles oficiales, sujetas al régimen sancionador que corresponda.



Sus alegaciones no se tuvieron en cuenta y ahora su objetivo, explican, “é asesorar e informar á poboación para que poida rexistrar os seus galiñeiros de autoconsumo con tódalas garantías, resolvendo as súas dúbidas e acompañándoos durante o proceso”.

La obligatoriedad de declarar los corrales de aves está vigente desde enero I JORGE MEIS

“Preguntan mucho, los trámites se le complican a la gente mayor”

En Agro A Gándara, en el polígono ferrolano, se dedican también a la venta de aves y en las últimas semanas las dudas y quejas se han multiplicado. “Claro que nos preguntan mucho. A la gente mayor no le gusta. Nosotros los ayudamos pero no tenemos todos los papeles para poder hacerlo, no tenemos las coordenadas de las fincas, por ejemplo”, explica Ángela Freijeiro.

Quienes trabajan con animales y productos fitosanitarios están acostumbrados a este tipo de requisitos con la administración, necesarios para la trazabilidad en el caso de que haya algún problema sanitario o alguna plaga. “Las gallinas ya se registraban, por si hay una gripe o una peste. Tienes que saber a quién se las vendiste”, cuenta. Ahora tienen que pedir también el número del REGA. “Ya se hacía, no nos cuesta más. Se le complica sobre todo a la gente mayor”, apunta. “Tienes que dar de alta tu gallinero si quieres tenerlo en tu casa”, explica. El hecho de no poder reponer animales es una consecuencia de esto.

Aunque ahora ya se ha extendido la obligatoriedad, al principio muchos de los vecinos se enteraban cuando iban a reponer aves y se encontraban con que no podían hacerlo. También en este asunto hay quien busca el engaño. “Viene gente nueva, que no conocemos de nada, a ver si cuela”.