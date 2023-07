Más de 200 firmas de apoyo a la concesionaria de la cafetería del Hospital Naval de Ferrol

Como “premio al trabajo bien hecho”, los trabajadores del Hospital Naval han iniciado una campaña de apoyo a la actual concesionaria de la cafetería de este centro hospitalario.

Así, con una recogida de unas 200 firmas de apoyo, han presentado a la Gerencia del Área Sanitaria un escrito con el fin de que la explotación del establecimiento pueda seguir en las manos de quienes lo vienen haciendo desde hace unos quince años.

Los trabajadores del Naval destacan la profesionalidad del personal de restauración y, sobre todo, el trato con las personas que acuden al hospital, ya que se apuesta por la “humanización”.



En este sentido, los promotores de la iniciativa destacan que “despois de entrar dúas veces neste recinto, xa te coñecen e te chaman polo teu nome, cunha calidez e trato personalizado similar ao que se presta nunha familia”. Por eso, solicitan que no se tenga únicamente en cuenta el “interese comercial”, ya que “cando as circunstancias non eran tan favorables, estes mesmos profesionais estiveron presentes dando o servicio de restauración”.



Además, destacan que la comida es “de calidade e de tipo caseiro” y muy del agrado de los usuarios, por lo que solicitan que los profesionales actuales puedan continuar con el servicio