El 061 asiste a un bebé que estaba en un coche accidentado en Narón

Los servicios sanitarios de emergencias tuvieron que asistir esta mañana a un bebé que estaba en el interior de uno de los coches implicados en una colisión en Narón. Tal y como detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente tuvo lugar sobre las 10.00 horas a la altura del número 167 de la carretera de Castilla, en el núcleo urbano de la villa.

Se trató, explicó la central autonómica, de un choque por alcance a baja velocidad. No obstante, el conductor que avisó al 112, uno de los implicados en el accidente, solicitó la asistencia médica porque el bebé, aunque no parecía herido, no dejaba de llorar. En consecuencia, se desplazó hasta el punto una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y una patrulla de la Policía Local de Narón. Por el momento no se ha confirmado el estado del pequeño, pero se estima que está fuera de peligro.