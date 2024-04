Xoel Rodríguez, fotógrafo | “Lo más importante en la fotografía es la actitud, la intención”

Tras completar sus estudios en la escuela Mestre Mateo de Santiago de Compostela, Xoel Rodríguez –Ferrol, 1978– coqueteó con la fotografía aérea y conoció más en profundidad el oficio de la mano de Pereira, en Perlío. Su jubilación en 2008 llevó a Rodríguez hacerse cargo del estudio y unos años después, en 2015, decidió cambiarse para el local en el que está ahora. Lo hizo, explica, con la idea de “darle otro ambiente y abrirme también al ámbito de la empresa, web o redes sociales”.



A Xoel le atraen los retos y, a ser posible, frecuentes. “La fotografía de empresa es muy parecida a la prensa porque cada día estás en un sitio y, aunque parezca mentira”, añade, “eso también pasa en las bodas: aunque parezcan todas iguales, todas son distintas, desde el sitio, la hora, el mes en que se celebra, el tiempo que hace... La variedad es lo que me gusta”.



Pero no solo la variedad es importante para que Xoel Rodríguez siga afrontando cada día una experiencia nueva. “Lo más importante en la fotografía es la actitud”, señala, “no solo en ti mismo, sino también para los clientes. Y eso vale para las sesiones de boudoir –o fotografía íntima– y para la fotografía de empresa. La clave es que la persona o los empresarios quieran hacer unas fotos”.



Cambios y adaptaciones

El sector de la fotografía no ha sido diferente a otras actividades condicionadas por la tecnología. Los cambios –las transformaciones o revoluciones, más bien– han sido continuos, pero no solo en lo estrictamente técnico y profesional, sino en la sociedad. “Este mundo ha evolucionado muchísimo y el fotógrafo tiene que evolucionar también. Hoy en día, todos tenemos un móvil y, por lo tanto, una cámara en el bolsillo en cualquier momento del día, así que un fotógrafo profesional tiene que darle al cliente algo más, algo que no puedas conseguir con una foto normal y corriente. Y muchas veces, ese plus está en los detalles”, comenta Rodríguez. Así, afirma que “en los tiempos que corren tienes que ser diferente, dar algo diferente, eso de que siempre se hizo así no vale”.

Hay profesionales que no ocultan su querencia por la edición, pero hay otros que optan por retocarlas únicamente lo imprescindible. “En mi caso”, subraya el dueño de Xi Fotografía, “más que editar las imágenes, lo que me gusta en recrear el ambiente. Yo entiendo que el Photoshop está muy bien y te permite arreglar cosas que no te permitía la química, pero una mala fotografía no acabará siendo buena; podrá ser medio buena, pero no buena. Lo importante es saber hacer la foto, es decir, de qué manera la tienes que hacer para que refleje lo que quieres reflejar”.



Emprendedor

Xoel Rodríguez llegó a Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) hace una década y de esta experiencia solo extrae cosas positivas. “Es un apoyo y un aprendizaje”. Por ejemplo, relata, “si tienes un proyecto en la cabeza, lo puedes compartir y también recibir las opiniones y consejos de personas que a lo mejor lo intentaron pero no les salió bien en su momento... Es una ayuda muy grande”.



El fotógrafo fenés también recomienda la experiencia emprendedora. “Tiene contras, como todo, pero también pros, puesto que te permite hacer las cosas cómo a ti te gustaría, y eso es algo muy importante en un trabajo”, concluye.