Fene se opone a la propuesta de la Xunta de subir el canon de Sogama

Fene emitió un comunicado en el que muestra su “rotunda oposición” a la propuesta de la Xunta de incrementar el canon de Sogama, una medida que califican de “arbitraria, contraditoria e de dubidosa legalidade” y que afectará, censuran, a 118 municipios de Galicia.



“É unha mostra máis da mala xestión de Sogama e o seu modelo obsoleto”, declaró el alcalde, Juventino Trigo, añadiendo que el ejecutivo gallego “obriga aos concellos a pagar as consecuencias dunha administración que ignorou sistemáticamente as alternativas sostíbeis. Non podemos permitir que se impoñan estes custes adicionais na nosa veciñanza”.



El regidor cuestiona “a legalidade” de dicha decisión, que se aplicará, critica, solamente a algunos consistorios “sen unha xustificación clara”, contradiciendo, incide, las bonificaciones previas del 15% otorgadas por la recogida separada de biorresiduos. “Preguntámonos como se pretende modificar a lei para xustificar esta suba e como se espera que os concellos, que xa temos as nosas ordenanzas fiscais aprobadas, repercutamos estes novos custes nos recibos das veciñas e veciños”, apunta Trigo.

Nuevo modelo

Para el responsable fenés la verdadera causa del aumento del canon es “o burato financieiro de Sogama” provocado, indica, por una mala gestión. “A Xunta apostou por un sistema penalizado pola normativa europea e a nova lei de residuos, e agora pretenden que sexamos os concellos os que paguemos a súa falta de visión e xestión eficiente”.



El Consistorio indica que trabajará junto a otras administraciones afectadas en la defensa de un nuevo modelo de gestión de residuos basado en la prevención, la separación y el reciclaje. “O goberno galego debe asumir a necesidade dun cambio (...) e colaborar cos concellos na súa implantación”.