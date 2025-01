Cuando la arquitectura mejora vidas: una propuesta para el centro de salud de Fene

“Unos años antes de elegir tema tuve que hacer numerosas visitas a este centro de salud y empecé a ver cómo las enfermeras se tenían que cambiar de consulta porque les era imposible realizar curas en una sala con numerosos cubos de agua recogiendo las goteras que se precipitaban desde el falso techo”. Así explica la joven fenesa Miriam Castro Sánchez (1997) cómo decidió la materia en la que se centraría su Trabajo de Fin de Grado (TFG) en Arquitectura Técnica.



Su buen hacer la llevó a lograr uno de los tres accésits que el Consello Galego de Arquitectura Técnica concedió a finales del pasado año en los Premios Galicia 2023-2024 a los mejores proyectos de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña. “Es un orgullo que los presidentes de los cuatro colegios, uno por provincia, hayan seleccionado mi trabajo porque les pareció correcto y adecuado. Y más todavía porque se trata de una propuesta de rehabilitación de un edificio público tan importante como es un centro de salud”, indicó Castro, que actualmente trabaja en un estudio de arquitectura de la ciudad naval.

Miriam Castro recogiendo su accésit I Cedida



“Quería darle sentido a todo lo estudiado durante la carrera, aunque en un principio este proyecto no se vaya a llevar a cabo. Como usuarios y también los sanitarios, merecemos ese confort”, añadió la joven de Fene, que apunta a que “actualmente está volviendo a haber mucho movimiento en cuanto a rehabilitación –de viviendas unifamiliares y pisos o locales comerciales– en el área de Ferrolterra”. En este sentido, explica que las deficiencias que presentan muchos inmuebles públicos de la zona no se deben, solamente, a su antigüedad. “Es cuestión de que el Código Técnico de la Edificación se aprobó en la primera década de los 2000 y muchos de los edificios están proyectados con anterioridad y no cumplen con las nuevas exigencias. Día a día se van descubriendo nuevas soluciones y materiales”, sostiene.



Esta joven aparejadora apunta, además, a una cuestión clave en el estado de los inmuebles: su mantenimiento. La falta de estos cuidados en el centro de salud de Fene ha desencadenado en las deficiencias que presentan las instalaciones en la actualidad. “En muchas ocasiones nos olvidamos del mantenimiento y al final muchos de los problemas residen ahí. Si se destinan partidas anuales a estos trabajos, por pequeñas que sean, conseguríamos que en cinco o diez años no tuviésemos que acometer reformas grandes. Es un error que cometemos todos que no solamente pasa en los edificios públicos. Si en nuestros hogares tardamos tanto en hacer este tipo de obras, imagínate en algo público, en donde se pasa por una serie de procesos que implican muchos factores”, comenta Castro.

Mejora energética

“Considero que la arquitectura tiene que ser funcional y tiene que buscar siempre el confort y adaptarse tanto a las necesidades actuales como futuras de los usuarios (...). Con la rehabilitación se consigue disminuir el gasto público que conllevaría la construcción de uno nuevo [centro de salud] y también cuidar el medioambiente”, concluye la joven fenesa en su TFG acerca de las soluciones planteadas para las instalaciones sanitarias del municipio.

Interior del centro sanitario de Fene I Cedida



Entre ellas, Castro plantea una modificación de la envolvente con un trasdosado, el cual proporcionaría al inmueble un mejor aislamiento acústico y térmico. También la sustitución de las carpinterías exteriores por unas nuevas con triple acristalamiento con rotura del puente térmico (RPT). “En cualquier vivienda o inmueble, el cambio de las ventanas, por ejemplo, lograría un ahorro energético significativo”, comenta, añadiendo que “todo lo que se invierte viene de vuelta. El asunto está en hasta qué punto estamos dispuestos a invertir”, asevera. Otra de las medidas energéticas a adoptar planteadas por la joven es la sustitución de la caldera antigua de gasoil (con poco rendimiento y mal aislada, apunta) por una nueva de menos potencia. “Potencia que será suficiente para las demandas de agua caliente sanitaria (ACS)”, dice.

Planos presentes en el proyecto realizado por la joven I Cedida



Castro Sánchez incide, sin embargo, en que el proyecto realizado no es el ideal. “No es idóneo, pero digamos que equilibra las deficiencias que presenta sin realizar una inversión mayor”, explica la joven aparejadora. “Me gustaría que se llevase a cabo, por supuesto, pero habría que darle una vuelta teniendo en cuenta el presupuesto con el que se contase. En el trabajo propuse, por ejemplo, una caldera de diésel como la actual para que no fuese más costoso. Pero me encantaría plantear, por ejemplo, la instalación de placas solares para que el edificio fuese mucho más sostenible”, explica.



Todos los trabajos que implica esta rehabilitación supondrían una inversión de 2.148.895,34 euros y contarían con un plazo de ejecución de nueve meses. “Realmente no nos damos cuenta de cómo están las instalaciones públicas como los centros sanitarios hasta que tenemos que pasar un tiempo en ellas; un tiempo, además, en el que somos más vulnerables. La idea inicial de mi trabajo era garantizar el confort mínimo y necesario (cumpliendo con la normativa actual) tanto para los trabajadores como para los pacientes”, concluye Miriam Castro.