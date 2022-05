Últimas noticias en mi radar

Copiar a otros va contra la innovación así que es mejor copiarse a uno mismo, reinventarse cada cierto tiempo y acabar innovando.









Las marcas se integran de manera orgánica valores como la sostenibilidad, la igualdad, la diversidad o el compromiso. La era flagrante de la logomania y el orgullo de lucir marca no es tanto una exhibición de estatus como una afiliación de valores con la enseña en cuestión. Volver a lo esencial y disfrutar de todo lo bueno informado con las ultimas tendencias que llamaron mi atención.









–Michael Kors se suma a la reapertura de boutiques de lujo con su renovada tienda de la calle Serrano.





–Nueva logomanía Domenico Dolce y Stefano Gabbana reviven en su última colección las secuelas de sus desfiles del 2000 integrando la D y la G en camisetas y cinturones para orgullo de la firma.









–El print más glamuroso, la majestuosidad y poder del leopardo se apodera de la empresaria catalana Maite Casademunt actual directora creativa de la firma Lola Casademunt impregna toda la colección con este estampado fiero como si fuera el nuevo negro.









–Lady Dior el bolso más icónico de Dior, Diana de Gales le prestó su nombre y su buen gusto lo encum-bró. El bolso de mano de cannage en piel, diseñado por Christian Dior dos décadas después la leyenda del bolso más emblemático de la Maison continúa incrementándose y se inventa en amarillo mostaza, naranja y en tamaño micro.









–Moda con conciencia de Leticia Valera, prendas exclusivas hechas solo por mujeres que utilizan técnicas artesanales, orgánicos , reciclados y tejidos de origen africano con tendencias actuales.









–Furla crea un nuevo bolso inspirado en el origami, que reinterpreta el icónico bolso de 1072. Plegable flexible y ligero cuyo material es de pulpa de madera procedente de bosques gestionados de forma responsable, con eslabones de resina.





–Tamara Falcó y Pedro del Hierro lanzan una colección perfecta para la temporada de eventos que se ave- cinan, con el Caribe como fuente de inspiración en la que los volantes, los estampados florales y las mangas abullonadas son indispensables.









–Daniel Roseberry actual director creativo reinterpreta las creaciones que Elsa Schiuaparelli fundadora de la Maison, haciendo de los bolsos con caras, al estilo Dalí, y las partes del cuerpo inmortalizadas en metales dorados, su bandera.









–Concepto WOW respiremos estilo y futuro, imaginemos un espacio con un concepto de ocio innovador con marcas reputadas, firmas de vanguardia, diseñadores emergentes y de culto.





Revoluciona la experiencia de compra tal cual la conocemos, una simbiosis perfecta entre compra online y física “Phygityal” consolidándose productos de tendencia que se han hecho virales en redes sociales en un espacio físico. Un nuevo universo en la Gran Via madrileña situado en el antiguo Hotel Roma de 1911, ocho plantas con 5.500 metros cuadrados nos ha conquistado.









Con un pie en el verano avanza con pasos de esparto y sandalias planas con unos “Must Have” siempre de esencia made in Spain.









–Joyas cargadas de buen rollo la firma Smiley cumple cincuenta años con una colaboración con Messika París. También se lanza un libro con un Coffee table book muy divertido, con la imagen de este icono fuente de inspiración de muchos diseñadores.









–Una unión que parecía imposible Birkenstock es el paradigma del confort y Manolo Blahnik lo es de la feminidad y el lujo. La primera colaboración que reinventa los clásicos modelos de Arizona y Boston de Bir- kenstock con la mítica hebilla joya de Blahnik.









–Con vocación de convertirse en it será este zapato de Louis Vuitton Archlight, tiene el tacón perfecto y una suela que elude directamente con una deportiva, clásico y moderno.





–Karl Lagerfeld x Amber Valletta se unen para reinventar el bolso utilitario eterno sostenible y versátil.









–Se cumplen diez años desde que Mango puso en marcha su departamento de sostenibilidad con una campaña hecha ex proceso para la ocasión con todas sus líneas de características sostenibles.









–La última colección de Guess se inspira en Palm Springs con los colores de la temporada, tonos vitamina con pasteles y elementos naturales. Prendas de punto y vaqueros a estilos heredados de los archivos de la casa.









–Emporio Armani, Salvatore Ferragamo, Nina Ricci entre otros se apuntan a la tendencia de la tempo- rada que invitan a mostrar la piel con tejidos de inspiración reticular más conocida por red que invitan a mostrar la piel.









–La firma Maison Margiela ha reinterpretado su icónico bolso SAC en caucho biodegradable, consciente de que la industria es cada vez más sostenible.









–Buccellati celebra su centenario, un repaso por la historia de la casa milanesa, un libro de 294 páginas de belleza atemporal de maestros orfe- bres cuyas piezas forman parte de los joyeros de la realeza europea.









–La marca Nodaleto se suma a la fiebre de una de las tendencias del año 2022. Para la estética nupcial, Lyst es fiel a la silueta chunky para su primera colección de calzado para novias.









–Brazaletes colocados encima del codo, vuelve uno de los grandes iconos de comienzo de siglo lo hemos visto en la pasarela gracias a Cult Gaia, Prada, Sportmax y Messika en una colección creada junto a Kate Moss.









–Christian Louboutin con su última colección de maletas y accesorios proponen un viaje cultural a la arte-sanía del Mediterraneo con la Antigua Grecia como punto de partida.









–El director creativo de Celine Heidi Slimane colaboró con artistas que le inspiran como con el Músico Emerson Snowe para la colección de hombre SS 2022.









–Hay que estar pendiente para el próximo mes de julio y te lo contaré todo en algún articulo de la retros-pectiva del reciente fallecido Virgil Abloh antiguo director creativo de moda masculina de Louis Vuitton en el Museo Brooklyn de Nueva York.









–Bernard Arnault inauguraba el nuevo taller en la abadía de Vendome en Paris una edificación del s. XI que será el centro de la marroquinería de Louis Vuitton un taller lleno de artesanos dedicado a la manufactura de la Maison donde los procesos siguen la minuciosidad de hace 150 años y recogido en un libro firmado por el historiados Nicholas Foulkes.





La casa de subastas Sotheby’s confirmó una tendencia en alza en las subastas de firmas de lujo y dio el martillazo al subastar un lote de deportivas de edición limitada de LV y Nike por 25,3 millones de dólares. Sus maletas y baúles tampoco perdieron protagonismo permaneciendo actuales gracias al interés de sus compradores donde la mayoría tienen menos de cuarenta años.





Todas estas tendencias de las que me hago eco se adaptan a distintos gustos que espero que capten tu atención. Mi radar está en continua luz roja donde filtro lo que más te puede interesar, esta temporada viene llena de noticias de moda cada cual más interesante, por lo que necesitaré varios domingos para contártelo todo, permanece en alerta y en este mismo canal de frecuencia.