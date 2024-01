Lixo: joyas exclusivas hechas a mano con basura de las playas

Lixo, el proyecto de joyería sostenible de María Candamo, nació durante la investigación de su Trabajo de Fin de Carrera (TFG) en Diseño de Moda, donde decidió fusionar su amor por el mar y la naturaleza con la sostenibilidad. Originaria de Louro, una aldea marinera, María, conocida cariñosamente como “María de Dina” o “María de Louro”, se graduó en 2023 y encontró en su TFG la semilla para lo que hoy es Lixo.

La esencia de Louro y su conexión con el mar marcan la creatividad de María, cuya inspiración se encuentra en la tradición marítima de su familia. La diseñadora, de 23 años, recolecta residuos marinos, como cabos y redes, de las playas para crear anillos, pendientes y collares, fusionando moda y sostenibilidad.



“Tiña que facer unha colección de moda completa para o meu TFG. Investigando sobre que podía facer tiven a idea de utilizar residuos recollidos nas praias para facer a miña colección. Ademais de facer roupa, comencei a facer complementos, xoias feitas con estos residuos. En paralelo a facer o TFG, as xoias comenzaron a gustar moito. Empecei a publicalas en redes e a partir de ese momento naceu Lixo”, destaca la diseñadora.

El proceso de creación comienza en las costas, donde María selecciona minuciosamente los residuos, los limpia y elige las piezas que integrará en sus creaciones. Su enfoque, actualmente, se basa en moldes creados a partir de formas naturales de conchas, reflejando la influencia del mar y la naturaleza en cada joya.

María, además de ofrecer modelos prediseñados, trabaja por encargo, permitiendo a sus clientes personalizar sus joyas en términos de color y talla. El proyecto, impulsado por el éxito en redes sociales, llevó a María a volverse autónoma, a lo que se sumó su labor impartiendo talleres con We Sustainability y en colegios o institutos. “Foi un pouco de casualidade. Preguntáronme se quería dar un taller e explicar como trato os residuos e como se pode dar unha segunda vida a estes e convertilos en xoias, e sen pensalo dixen que si. Nos talleres aproveito para concienciar” añade María.

Lixo no solo es una expresión artística, sino también un medio para concienciar sobre la contaminación por plástico. María, a través de la cuenta de Instagram de Lixo, informa sobre la problemática de los pellets en las playas de Galicia, demostrando que la moda sostenible puede ser un eco de cambio y conciencia ambiental.

“O primeiro que fixen foi baixar a nosa praia a comprobar se chegara ata aquí. E efectivamente, estaba cheísima de pellets. Area Maior, praia ubicada en de Louro, é de mar aberto. Ten moitas corrientes e normalmente xa chega moita basura. Temos un problema grande co plástico dende fai moito tempo, isto non empezou agora cos pellets. Pero cando vin esa marea branca e vin que non se estaba falando e tratando o tema en ningún sitio decidín contar nas redes o que estaba pasando, o que acababa de ver na praia. Despois de iso baixei a recoller todo o que puiden cos poucos medios que tiña. Levo traballando sen descanso dende o día catro de xaneiro, que baixei a velo e non salín de aí. Está sendo terrible”, concluye la diseñadora.