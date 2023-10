Joyas para un público joven | Petite Napoli: Siamo la nuova generazione

Petite Napoli es una nueva marca de joyas y tiene de slogan Siamo la nuova generazione ( en italiano, somos la nueva generación).



La marca va dirigida sobre todo a este público joven que ha crecido o está creciendo con internet y que hacen cosas increíbles con ello. Ya sea instagram, tiktok, twitch, YouTube… toda esta nueva generación que está cumpliendo sus sueños a través de internet y de las redes sociales.

Inspiración

Una parte importante de la marca será mostrar, a través de podcast, a emprendedores jóvenes que han hecho sus sueños posibles a través de estos medios, para que puedan contar su historia e inspirar al resto.

El toque italiano es por el estilo de la marca, minimalista, aesthetic y con un estilo Old Money que recuerda a la italia clásica, sofisticada y elegante.



“Creé la marca para llenar un vacío en este nicho de mercado de joyas y bisutería que creo que existe en este momento. Y es que no hay ninguna marca o tienda referente a la que puedas ir si quieres comprarte un colgante con un diseño moderno a un precio asequible, sobre todo si eres hombre. Hay muchas marcas hoy en día pero la mayoría ofrecen piezas a partir de cincuenta euros para arriba, y al final he visto como mucha gente acababa yendo a Zara o pullandbear (tiendas de ropa) a comprar anillos o colgantes porque eran las únicas tiendas que ofrecían este tipo de accesorios a precios entre diez y veinte euros”, dice Iago Liz.

Objetivo

“En Petite Napoli ofrecemos joyas unisex a precios asequibles de estos rangos para el gran público, con la idea de convertirnos en un futuro en el Zara de las joyas, un fast fashion de collares, anillos, pulseras… con el podrás ir a la moda en todo momento sin gastar precios desorbitados y que no tengas que gastarte mucho dinero para renovar tus accesorios e ir a la moda con la a ultimas tendencias en joyería”.



La primera colección “Di perle collection” ya está disponible y se compone de dos collares en plata y oro y una pulsera de perlas a juego con uno de los collares. La tienda online es petitenapoli.com con envíos de 24-48 horas. Piezas de diseños exclusivos.

Iago Liz, diseñador de la marca

Iago Liz, de familia ourensana y nacido en Ourense vive en A Coruña desde hace seis años.



Estudió comunicación audiovisual y se formó en marketing y redes sociales.



“Llevo usando mi cuenta de instagram durante 10 años aproximadamente creando contenido sobre moda y actualmente cuenta con 80k seguidores. La moda me gustó desde pequeño al igual que la fotografía y la creación de contenido y siempre quise tener mi propia marca de ropa, es por eso que hace años creé Liz Nation una marca de ropa y complementos que tuve durante 3 años aprox y que cerré definitivamente con muchas experiencias y aprendizajes. De ello sobre todo me di cuenta que lo que me gustaba realmente eran los accesorios y que crearía una marca de joyas en el futuro, así es como inicie el proyecto de Petite Napoli.



"También soy escritor y sobre todo profesional del marketing digital (siempre he trabajado en agencias de marketing) realizados en Portugal pero diseñados por mí”.