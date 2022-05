Alejandro Sueiras: el sargento ferrolano que podría ser el próximo míster España

Alejandro Sueiras, natural de Ferrol, ha sido el escogido para representar a la provincia de A Coruña en el emblemático certamen de belleza Mister International Spain que se celebrará el próximo mes de junio.





Sueiras, de 25 años, aún no se acaba de creer la feliz noticia que, como recuerda, “le pilló de paseo con los amigos”. "Me lo propusieron y se me pasaron miles de cosas por la cabeza", relata Alejandro, que antes de dar el paso necesitó un día de reflexión para “consultarlo con la familia”.





"Soy un chaval corriente de Ferrol y en estas citas se inscriben personas muy preparadas", confiesa Sueiras, que ha visto totalmente trastocados sus planes para enfrentarse a la cita que le espera en junio.

















"Yo estaba entrenando para competir en culturismo y en un certamen como Mister Internacional Spain se te pide menos volumen y más definición", desvela el ferrolano.





Una presión que, como él mismo reconoce, le “sobrepasa” en ocasiones. “Las normas de alimentación son muy estrictas y se debe cuidar hasta el más mínimo de los detalles. Es cierto que yo ya hacía deporte pero no a este nivel. Ahora tengo que entrenar muy duro y no puedo saltarme ni un día la dieta. No puedo tomarme ni una caña”, comenta sin vacilar.





Un camino de constancia y sacrificio que no podría recorrer sin la inestimable ayuda del gimnasio Factory Gym. “Para mí es el mejor gimnasio de fitness de Galicia. Se preocupan mucho por la salud de todos los usuarios y demuestran que el deporte puede ser la mejor herramieta para ayudar a liberar la mente y subir la autoestima”, explica.





Orgullo ferrolano





"Ferrol ha sido una ciudad importante de la que alguna gente se ha olvidado y este tipo de concursos son una oportunidad perfecta para reivindicarnos", afirma con fuerza el candidato a Mister International Spain. Y es que lo que más ilusión le genera a Alejandro es poder representar a la provincia de A Coruña siendo de la ciudad departamental. “Lo que más ilusión me hace de representar a la provincia es haber nacido en Ferrol”, sentencia.





Pero a Alejandro, que se encuentra inmerso en plena fase de promoción, también le está costando encontrar marcas que lo quieran apoyar. “Desde la organización lo único que te facilitan es un listado de la ropa que tienes que utilizar. Hay gente que se lleva preparando para el certamen más de un año y a mí todo me ha cogido de sopetón”, reconoce. Por eso, a través de las redes sociales, busca firmas que quieran prestarle las prendas de ropa que necesita para acudir al certamen.





Mucho más que un físico

Alejandro Sueiras afronta con ilusión y modestia las últimas semanas de preparación del certamen de belleza estatal pero tampoco esconde sus ganas por dar la sorpresa. "Me gustaría quedar en el mejor puesto posible pero la opción de ganar siempre está ahí. En este certamen no solo cuenta el físico, también tienes que tener cabeza, saber hablar, comportarte y tener presencia”, remarca Sueiras.





Y desde luego, Alejandro demuestra ser mucho más que una cara bonita. “Empecé a estudiar fisioterapia pero lo acabé dejando porque no me convencia del todo. Aún así, nunca dejé de estudiar y decidí meterme en la Armada, de la que hoy soy sargento”, relata con orgullo.





Pase lo que pase la provincia de A Coruña ha encontrado en Alejandro un magnífico embajador que, seguro, no descansará hasta colocar el nombre de la ciudad departamental en lo más alto.