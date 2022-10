Revilla: Me veo obligado a seguir por la petición unánime de mis compañeros

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, optará a la reelección de ambos cargos por cuatro motivos: se ve "obligado" por la petición "unánime" de su partido, porque está "relativamente bien de salud", porque hay compromisos "pendientes" con el Gobierno central que quiere vigilar y para "defender la senectud".

Revilla, que buscará con casi 80 años ampliar su liderazgo del PRC, que dirige desde 1988, y consolidarse como jefe del Gobierno de Cantabria por quinta legislatura, ha dado estas explicaciones en una rueda de prensa que ha tenido lugar en la sede del PRC, donde ayer comunicó al comité ejecutivo del partido su intención de volver a presentarse.

"Estoy bien de cabeza", y "más o menos ágil, más que el presidente de Estados Unidos", "me veo en la obligación de atender la petición unánime de mis compañeros" y "mi presencia puede ser determinante" han sido algunas de las afirmaciones con las que ha expuesto su decisión Revilla, quien asegura que "ha tirado por la borda" sus aficiones e incluso tiempo que podría haber pasado con su familia para dedicarse a Cantabria.

Al comienzo de la rueda de prensa, el líder del partido regionalista ha detallado los informes médicos de nefrología, urología, radiología y cardiología que le consideran "plenamente capacitado para realizar la actividad que viene haciendo": "levantarse a las siete, ir a la sede del Gobierno en Peña Herbosa a las ocho y recorrer Cantabria".

Revilla aspira a presentarse a las elecciones de nuevo porque "es un momento muy complicado", y cree que los comicios "van a ser muy reñidos". "Nunca me he echado atrás y soy consciente de que mi presencia es un plus adicional a lo que sacaría el PRC", ha opinado.

Otra razón es que le "preocupa" que en la noche electoral se cierre un pacto PP-Vox que lleve al Ejecutivo cántabro a la formación que lidera Santiago Abascal, que es la única "línea roja" del PRC a la hora de cerrar un pacto. "Con Vox nos sería imposible", ha insistido.

También quiere estar encima de lo "prometido" por el Gobierno de España para Cantabria y "defender un poco la senectud" porque "hay personas de ochenta años que están bien". "Me encuentro con la capacidad y el ímpetu que he tenido desde el principio", ha incidido.