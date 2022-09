Macarena Olona asegura que el Camino le curó "heridas del alma"

La exdiputada de Vox Macarena Olona, que abandonó sus cargos a finales de julio alegando motivos de salud, ha finalizado este viernes el Camino de Santiago, donde ha asegurado que ha curado "heridas del alma", aunque ha evitado pronunciarse sobre "cualquier cuestión interna de Vox". Sobre su eventual regreso a la política, evita aclararlo y ha afirmado que esta cuestión no ha estado en su "mochila" de peregrina.

En declaraciones a los medios en la Praza da Quintana después de acudir a misa en la Catedral de Santiago, Olona ha reivindicado el Camino como un espacio de "fe, reflexión e intimidad" y de "estar en contacto con las personas".

Según ha manifestado, durante el recorrido ha cargado con el peso de la mochila, en la que ha señalado que no ha metido la política. "No es el momento de la política y no es sobre lo que he reflexionado, porque la política quedó fuera de la mochila", ha insistido Olona.

Con todo, la exportavoz de Vox en el Congreso ha reconocido que ha hecho el Camino para cumplir una promesa, pero también para recuperarse "físicamente" y también de "otras heridas que estaban en el alma".

Cuestionada sobre si esas "heridas del alma" habían sido causadas por la cúpula de Vox, Olona ha reiterado que su "lealtad a los españoles" incluye su silencio sobre "cualquier cuestión interna de Vox".

Asimismo, la exdiputada de Vox ha asegurado que el Camino "no es el final, sino el principio", por lo que ha subrayado que ya ha cumplido "la meta" y ahora "empieza el tiempo de ejecución".

¿Futuro en política?

En esta misma línea, a preguntas de los medios sobre si en caso de regresar a la política elegiría el mismo partido, ha evitado pronunciarse y ha insistido en que "no es el momento de la política".

Por otra parte, Macarena Olona ha agradecido el apoyo de "la familia del Camino", numerosas personas que la han acompañado en su peregrinaje desde la localidad lucense de Sarria hasta llegar este viernes a la capital gallega.

"He vuelto al lugar en el que quería estar, al lado de los españoles a quienes tanto tengo que agradecer. Si tengo que recorrer ahora toda España para estar a su lado y que ellos puedan estar al mío, lo haré. El amor vence siempre", ha reflexionado.

Sobre su futuro más próximo, Olona ha insistido en que "el Camino no es el final, sino el principio" y que el siguiente paso que dará será volver a Granada para dar una conferencia en la universidad.