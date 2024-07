Feijóo: "Sánchez ha amnistiado a Puigdemont con una ley y a los de los ERE con el Constitucional"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue al frente del Ejecutivo por "una amnistía a los independentistas" y quiere seguir siendo el secretario general del PSOE por una "amnistía del Tribunal Constitucional".



"Estamos ante dos amnistías, una a través de una ley y otra a través de sentencias del Tribunal Constitucional. Sánchez ha amnistiado a Puigdemont con una ley y a los de los ERE con el Constitucional", ha señalado este domingo en una entrevista en 'El Español', recogida por Europa Press.



El líder asegura que mantiene una "discrepancia" con el TC, tras la anulación de la condena de cárcel por los ERE a Miguel Ángel Serrano, ex director general de IFA/IDEA, y considera que "tres o cuatro magistrados deberían haberse abstenido".



"Está firmada por siete magistrados, de los cuales tres o cuatro no tendrían que haber participado en el fallo. Esta es mi convicción política y jurídica. A partir de ahí, soy un demócrata. Y la democracia consiste en aceptar los fallos y en justificar la discrepancia sobre el fallo", recalca.



En este sentido, alaba los avances que traerán consigo el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como, entre ellos, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general que apunta que "hubiera sido ilegal con esta ley".



"Es la primera vez que todos los acuerdos en el CGPJ se tienen que adoptar con mayorías reforzadas y es la primera vez que se sube la antigüedad para ser magistrado del Tribunal Supremo a veinte años de carrera. El PSOE es la primera vez que acepta que se hable de una mayor participación en la elección directa de jueces y magistrados en el Consejo por parte de la carrera judicial", ha manifestado.



Por otro lado, Feijóo ha afirmado que el aplazamiento de la declaración de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, es una "falta de respeto al sistema judicial". "Si no tiene nada que ocultar, no entiendo esa actitud, salvo que persiga desprestigiar al juez", ha comentado.



Sobre una posible moción de censura al Gobierno si el PP cuenta con el apoyo de Junts, el líder popular no renuncia a plantearla en el momento "oportuno", aunque apostilla que él hará lo que interese a España, mientras que Junts "no va a hacer lo que le interesa a España". "No sé si eso puede confluir. Lo que sí digo es que yo sé que no tengo votos para que prospere una moción, pero tengo una responsabilidad", ha agregado.