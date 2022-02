Don Benito y Villanueva viven con tranquilidad y emoción la consulta popular

Los vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz, viven con tranquilidad y emoción la jornada de consulta popular en la que decidirán si respaldan el proyecto de fusión de ambos municipios, que les convertiría en la tercera población por habitantes de Extremadura.





La emoción queda plasmada tanto en las declaraciones de vecinos como de sus alcaldes, José Luis Quintana (Don Benito) y Miguel Angel Gallardo (Villanueva de la Serena), con amplio recorrido político pero que han reconocido que este día tienen una sensación diferente a cualquier cita electoral.





Tras depositar su voto, Quintana ha apuntado que los ciudadanos tienen "la oportunidad de cambiar el rumbo natural" de las dos ciudades” y el futuro del municipalismo en España.





Visiblemente emocionado, ha resaltado la importancia de un proyecto que busca mejorar oportunidades de las próximas generaciones y ha asegurado que desde hace décadas no se había tenido una votación tan trascendente.





El alcalde dombenitense ha dicho que en los 26 años que lleva en política "jamás había tenido en mis manos y las de mis vecinos una decisión tan importante. Esta fecha quedará marcada en la historia de España”.





Por su parte, Miguel Ángel Gallardo ha confesado que "nunca había vivido con tanta emoción” unas elecciones en las que ha participado como candidato.





“No he votado para que me elijan a mí, sino al futuro de los chicos y chicas que hoy no pueden votar pero que depositan en nosotros la confianza de un futuro de vida en el que poder tener su proyecto de vida en la nueva ciudad”, ha subrayado a los medios.





El regidor villanovense cree que hoy ambas ciudades serán un ejemplo de cómo el municipalismo de este país se pone de acuerdo y ha incidido "hoy será la fiesta de la democracia local”.





Gallardo ha agradecido a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el haberle trasladado su apoyo de cara a la fusión entre Villanueva de la Serena y Don Benito.





Además de los primeros ediles, desde primera hora de la mañana numerosos vecinos han acudido a sus respectivas mesas electorales en Don Benito, Villanueva y sus entidades menores dependientes.





Entre ellos, el dombenitense Javier Luengo, que ha dicho que “siempre” ha tenido claro el sentido de su voto, aunque ha apuntado que, a su juicio, “el proceso se podría haber hecho con más tranquilidad".





Visión diferente tiene Miguel Ángel Trejo, un joven dombenitense, que se ha mostrado en contra de la unión de las dos localidades y lamenta que "no se ha dado publicidad al ‘no’ en la consulta y cree que "está todo preparado”.

En Villanueva, Joaquín González, de 53 años, ha señalado que ha meditado detenidamente su voto, aunque "se trata de un proceso “beneficioso” para Don Benito y Villanueva, opinión que comparte Pilar Pérez, que no tiene ninguna duda de que será bueno para ambas ciudades.