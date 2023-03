Carmen Calvo califica de "pornográfica" la intervención de Podemos en contra de reformar el "sólo sí es sí"

La presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, ha calificado de "pornográfica" la intervención de la diputada de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, en el Congreso de los Diputados en la que calificó de "puñado de fascistas" a los socialistas por aprobar la toma en consideración de la reforma de la Ley del sólo sí es sí con los votos a favor del PP.



"Tengo concha para aguantar muchas cocas, pero ayer mintieron en la tribuna porque la modificación no toca para nada el consentimiento, pero hicieron una intervención pornográfica que no ayuda a la dignidad de las mujeres", ha explicado Carmen Calvo en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha añadido que intervenciones como la de la diputada de Unidas Podemos "insisten en la victimización de las mujeres". Para Calvo, "eso un error político.



La dirigente socialista ha agradecido al PP el apoyo en el Congreso para tramitar la reforma de la ley. "Lo dije desde el minuto uno, con quien sea para modificar una norma que ha tenido efectos nefastos", ha argumentado Calvo y ha recordado que "hay temas en los que la política se tiene que revestir de nobleza".



En este sentido, ha reprochado a Unidas Podemos que no estuviese en el Pacto de Estado que se aprobó en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy. "Estuvimos los dos grandes partidos, ahí no estuvo Unidas Podemos; nosotros venimos de una pelea muy larga, de donde están los problemas verdaderos", ha añadido.



La exvicepresidenta del Gobierno ha precisado que "hay muchas cosas a las que se le pone la palabra feminismo" que, desde su punto de vista "no lo son". En este sentido Calvo ha criticado la equiparación de las mujeres como un mero "colectivo" cuando, en realidad, son "la mitad de la población" y están en todos los ámbitos de la sociedad.



Calvo ha recordado que la lucha del PSOE es "una lucha troncal para la propia democracia" y, por ello, la democracia debe decir "no a la prostitución, no permitir la legalización de los vientres de alquiler". Para Carmen Calvo, "eso es feminismo", mientras que "no es feminismo estar enredadas en otro tipo de luchas de otros colectivos que pelean por cuestiones que para nada tienen que ver con la igualdad salarial o de las pensiones".



En este sentido, la dirigente socialista considera que "el transfeminismo y la teoría queer nada tienen que ver con lo que se viene peleando desde se inició el estado moderno".



Así, Calvo defiende que el feminismo del PSOE está en debates que defiende los derechos básicos de las mujeres que aparecen en artículos de la Constitución, como el artículo 14 donde se reconoce el sexo.

Para la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, desde el punto de vista histórico, el 8-M es un "éxito" del feminismo, pues está situado "en el canal central de la política" y las reivindicaciones de las mujeres han entrado en la conversación pública de la democracia.



Ahora lo que existen son "debates puntuales sobre temas muy importantes" y, sobre todo, "una discrepancia fundamental entre los dos partidos que conforman el Gobierno", dice al respecto de la ley trans y la del 'sólo sí es sí'.