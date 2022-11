Reportajes Lux: así es el estudio fotográfico que no te puedes perder en Xubia

Reportajes Lux nació hace casi catorce años en Xubia (Est. de Castela, 868). Detrás de este estudio de fotografía se encuentra Belén, su dueña. Una persona amante de la vida, creativa y alegre, a la que le encantan los niños y que adora fotografiar absolutamente todo.

Reconoce que su pasión puede ser influencia de su padrino: “él vivió en el extranjero muchísimos años y se encargó de traer cámaras de fotos. Yo veía como él lo fotografiaba todo, y eso repercutió en que comenzase a fotografiar todos los momentos que pasaban en la vida y a tener así, muchas fotos. Y por eso, yo me decanté por este trabajo, porque para mi las imágenes son lo principal”, afirma.

Belén, la propietaria de Reportajes Lux. I CEDIDA

Belén se define como fotógrafa de familia: “a mi me encanta que venga una pareja a contratar su boda; que vuelva ella embarazada a hacer la sesión de embarazo; que me traiga al bebé recién nacido; que vengan a contratar el bautismo; y que después me vuelvan a traer al bebé a la sesión de un año. Y podría seguir. Al final, mis clientes acaban formando parte de mi familia. Por encima de todo, quiero que mi cliente quede contento”.

Desde el 14 de octubre, y con la agenda llena desde el 25 de ese mismo mes, se encuentra centrada en las sesiones de Navidad: “tengo sesiones de Navidad hasta el 20 de diciembre. Después, tengo clientes que vienen a preguntar para hacer sesiones de ese tipo cuando ya tengo la agenda completa. En ese caso, muchos de ellos me dicen que no necesitan que le entregue nada antes de las fechas navideñas, pero que les dé cita igualmente porque quieren tener el reportaje. Entonces, realmente finalizo las sesiones de Navidad el día 8 de enero”.

Decorado de Navidad de Reportajes Lux. I CEDIDA

En el estudio, para llevar a cabo esas fotografías, cuenta con tres escenarios completamente distintos: “uno de ellos, no tiene nada que ver con Navidad, pero si con el invierno; el segundo de ellos, es muy invernal con pequeños toques navideños; y el tercero, es un escenario repleto de decoración propia de esas fechas”.

Después de Navidad, comienza con el carnaval: “las temáticas de esas sesiones fotográficas van en relación a cada disfraz. Por ejemplo: si viene una niña disfrazada de caperucita roja, lo que hago es ponerle un bosque de fondo. Busco la temática individual, lo que quiero es que los niños destaquen pero que sean parte de un entorno de la fotografía”.

Foto de Carnaval de Reportajes Lux. I CEDIDA

Belén cuenta que desde que abrió el estudió dejó de mirar el reloj: “me da igual el tiempo que me lleve realizar mi trabajo, lo que quiero es que quede bien. Se cuando entro, pero no cuando salgo. El otro día tuve una sesión con un niño, y sus padres vinieron al estudio completamente negativos. Me decían que no iba a haber manera de hacerle fotos. Le di tiempo al niño y las fotos salieron. Yo siempre acabo tirada por los suelos, juego con ellos y hago que se rían. Si ellos tiran algo al suelo, ya se recogerá, son niños. Me pongo en el lugar de ellos, porque si yo ahora llego a un sitio que no conozco, con una persona que no conozco y con una cámara apuntándome… es posible que salga corriendo. Tengo unos clientes que son muy buenos clientes, son los mejores. Mi trabajo me hace muy feliz”.

Actualmente se encuentra cerrando fechas para las comuniones del 2023: "ya tengo la agenda abierta para las comuniones del 2023, que no se despisten los papás". Tras hacer la sesión de fotos, Reportajes Lux ofrece más de 1.000 productos que se pueden personalizar con las fotografías: desde un llavero o una taza, hasta fundas de edredón.