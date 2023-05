Opa, que gane Ferrol, contigo y sin límites

Publicistas profesionales o caseros están detrás de los lemas, sintonías o escenificaciones que los distintos partidos políticos destapan en una campaña electoral. Unos se esfuerzan por alcanzar la máxima originalidad y otros se conforman con conseguir una confianza o hacer que su lema sea pegadizo.



En la campaña local ferrolana sin duda el “Opa” lanzado por el candidato popular José Manuel Rey está entre lo más comentado. Ya sea para bien o para mal, todos saben que el lema del PP en esta campaña es “Opa Ferrol”. Lo saben porque no es nuevo, es un saludo utilizado por muchos ferrolanos, independientemente de su filiación política, quizás por eso ha levantado apoyos y ampollas. La claridad del lema, además, ya ha sido utilizada en otras campañas publicitarias. Sin ir más lejos, las fiestas de Navidad de 2019 del Concello (con un gobierno socialista, por cierto) fue nada menos que “Opa Ferrol!”, de nuevo.



También es el nombre de un equipo de running, que ha querido desvincularse de la política y es que ese Opa popular busca precisamente dar la idea de pluralidad –incluye un 40% de independientes en su lista–. Al que no quiera sentirse vinculado, le queda todavía el “Opaí”, también muy local.



El PP no es el único que ha tirado de un lema corto, claro y conciso, que ha completado, en algunas publicidades, por otras frases también típicamente ferrolanas como #a todo filispín–, Ferrol en Común se ha limitado a una palabra inclusiva “Contigo”. Eso sí, un contigo que, además de en la cartelería del candidato Jorge Suárez puede verse en muchos concellos con el color rojo socialista y con el azul del Gobierno de España –Gobernamos Contigo–. Y es que el “contigo” ha sido utilizado desde finales de los 90 como lema en elecciones autonómicas, europeas y municipales socialistas y continúa usándose como lema general en los concellos donde no han optado por uno más personal.



Ese ha sido el caso del PSOE ferrolano, donde no se produce, de este modo, la coincidencia de lemas entre formaciones. Porque Ángel Mato se presenta para “Que gane Ferrol”. Aunque para ello haya jugado con un eslogan que no duda en aprovechar ya otra campaña, la del propio gobierno local “Ferrol está ganando”, presentada a principios de este año para dinamizar la ciudad. El PSOE no deja de lado, sin embargo, lemas genéricos creados para las Municipales por el propio partido como “Vota o que pensas”, que puede verse también en su cartelería y que comparte carreteras comarcales con el tradicional “Contigo”, que usa en muchos concellos el candidato socialista corrrespondiente, o con otros anuncios mucho más alejados de lo corporativo para llamar la atención –como el caso del recién estrenado candidato socialista Jorge Ulla en Narón, que recurre incluso a Iker Jiménez para promocionarse–.

Lemas de Ferrol en Común y BNG en esta campaña y similitudes



El alcaldable por el BNG ferrolano, Iván Rivas, ha optado por un “sen límites”, un lema que no coincide con los de sus rivales pero sí con muchos otros que se han usado en eventos de todo tipo, desde gastrómicos –fue el lema del reciente Madrid Fusión– a deportivos, como título de programas, series e incluso películas, porque significa todo lo que uno se proponga, sin trabas, resultando así muy versátil.

El BNG ferrolano se publicita también con “Merece máis”, un lema genérico para los concellos en los que no gobierna y que se combina con el “Máis por vir” que puede verse en los que tienen la Alcaldía, como Moeche o San Sadurniño, en la comarca.



También los nacionalistas tienen en sus sintonías lemas que ahora se asocian con otras campañas. El tema “Sumar por Galicia” que se escuchó en el acto central de campaña –y que es una banda sonora del BNG ya del año 2018– recuerda a otra ferrolana, Yolanda Díaz, y a su nuevo proyecto político, que, por el momento, no se ha hecho escuchar en su ciudad natal, a cuya campaña electoral no se ha “sumado”.