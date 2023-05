Germán Castrillón (PP) | “Ahora mismo en Narón tenemos un gobierno de la propaganda y de la foto”

Germán Castrillón (Narón, 1959) se presenta por segunda vez a la Alcaldía de Narón. Afirma afrontar estos nuevos comicios “con muchas ganas” y la certeza de ser “la alternativa de gobierno”.

Después de gobernar un municipio durante más de una década, concurrir como candidato en Narón y pasar cuatro años en la oposición, ¿Cómo encara esta nueva cita con las urnas?

Cuando vinimos a Narón lo hicimos con la idea de hacer crecer el Partido Popular. En el 2019 lo hicimos crecer un concejal, no sólo en votos, sino también en partido, en equipo. Hemos trabajado estos cuatro años con muchas ganas y con mucha intensidad para hacer un nuevo equipo que aúne experiencia y juventud. Tenemos claro que somos la alternativa de gobierno, con un proyecto que creo que es el de los vecinos y vecinas de Narón.

Les hemos oído en varias ocasiones que aspiran a una mayoría absoluta para poder desarrollar su propuesta. De no lograrla, ¿está preparado nuevamente para estar en la oposición? ¿Están abiertos a pactar?

Tenemos claro que con quien vamos a pactar es con los vecinos y vecinas. Estamos trabajando para que nos den su confianza y los votos suficientes para poder gobernar Narón. Si tengo que estar en la oposición porque así lo deciden, estaremos en la oposición. Haremos una oposición constructiva pero a la vez exigente, como ya lo hemos hecho estos cuatro años. Y plantearemos cosas positivas para que los servicios y todo lo que conllevan las competencias municipales mejoren día a día.

Llevan un programa electoral muy amplio, con 77 propuestas y cinco grandes proyectos. ¿Cuál de ellos sería el que primero acometería si llega a la Alcaldía?

El tema de servicios sociales. No podemos tener más de 350 familias en lista de espera. Yo me comprometo a que, si a partir del 28 de mayo gobernamos Narón, la lista de espera del grado 3 y del grado 2, que son los más dependientes, la eliminaríamos antes de un año. Y también hay otro tema muy importante que es el del acceso a la vivienda. Tenemos más de 3.000 vacías en Narón. Propusimos en varias ocasiones que se solicitasen viviendas a la Sareb para que las familias que tienen menos recursos y los jóvenes que se quisiesen independizar pudiesen hacerlo con unos alquileres económicos y la Alcaldía no quiso entrar en esa cuestión. Por ello, crearemos el Instituto de la Vivienda y desde ahí también trabajaremos el tema de la vivienda colaborativa, algo tan importante y necesario para que los mayores no tengan que marcharse a las residencias a más de 200 o 300 kilómetros de su domicilio y que no se pierda ese vínculo familiar. Esos dos puntos son claves para Narón. Además hay otra cuestión importante y es que el Concello tiene que tener buena relación con la Diputación, con la Xunta, con el Gobierno central… Desde la Mancomunidad se tienen que hacer muchas más cosas y Narón tiene que estar ahí, moviendo y encabezando proyectos.

Me comprometo a que, si soy alcalde a partir del 28, eliminaré la lista de espera en el Servizo de Axuda no Fogar en los grados II y III en el primer año del mandato

Dígame un acierto y un error del actual gobierno.

Acierto no tuvo ninguno y me entristece decirlo, porque le propusimos muchas cosas para que tuviese alguno durante este mandato. Errores se han cometido muchísimos: haciendo proyectos a toda prisa, por ejemplo, al final de la legislatura. Tenemos medio Narón en obras pero ficticias, porque hay tres o cuatro que están paralizadas. Las iniciaron para demostrar que las iban a hacer pero están paradas. Tenemos un gobierno de la propaganda y de la foto. Y lo que es más grave: tenemos una alcaldesa que se va a Madrid a Fitur y no vende nada del municipio. Narón tiene que abrirse al mundo. Tenemos el Camino Inglés y el que va a San Andrés de Teixido, por los que pasan más de 21.000 peregrinos todos los años. No podemos tener una oficina de turismo en Freixeiro, en una rotonda sin aparcamiento, cerrada prácticamente todo el año… Narón tiene muchos recursos naturales, que hay que saber vender y tiene patrimonio que también hay que saber vender. Si no fuimos capaces de atraer a empresas durante estos años, vamos a atraer otro tipo de industria. ¿Por qué no traemos turismo, que no es tan contaminante y genera también muchos beneficios al comercio y la hostelería?

¿Cree que la pandemia pudo pasar factura y ser el motivo de que esas obras se hayan iniciado al comienzo del mandato?

No, yo creo que todo lo contrario. Los gobiernos que supieron gestionar pudieron sacar cosas adelante. Nosotros no pudimos hacer oposición porque teníamos que estar un poco de la mano del ejecutivo y ayudar a las personas que lo necesitaban. Narón ofreció cosas, pero después, de lo que ofrecía al resultado final era menos del 50%. Ofreció unas ayudas de tres millones de euros y al final no se utilizó un millón y medio.

Hágame una propuesta para cada una de estas materias…

Urbanismo: Es fundamental y urgente la aprobación del PXOM y, dentro de él, hacer unas ordenanzas que cumplan la accesibilidad y la conectividad entre barrios.

Economía: Tenemos que tener un gobierno que sea capaz de gestionar bien los fondos que recauda con los impuestos. Nosotros bajaremos los impuestos. Hay dos que nos preocupan mucho: Uno es la plusvalía y el otro el IBI. No puede ser que haya unos remanentes de tesorería de casi 13 millones de euros… Si el Concello no es capaz de gestionar ese dinero y lo tiene en el banco generando gastos, es mejor que el ciudadano lo tenga en su bolsillo.

Bienestar Social: Reduciremos la lista de espera del Servizo de Axuda no Fogar en el primer año y trabajaremos para que haya empresas que generen puestos de trabajo y no se tengan que marchar los jóvenes a otros concellos o fuera de Galicia.

PERSONAL

Dígame un personaje, vivo ou nuerto, con el que quedaría para tomar café y hablar largo y tendido.

Roberto Blanco Valdés.

¿Cuál es la receta que le sale a la perfección y cuál se le resiste?

Algo que se me da bien es hacer pan. Suelo ir con amigos, cada mes quedamos para hacer pan, empanadas o pizzas. Y se me resiste la repostería, los dulces, las tartas. No me acaba de salir bien.

Recomiende una película o serie.

Más que de series soy de documentales. Pero recomendaría Secretos de familia, que se emite en Antena 3.