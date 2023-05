MONFERO| María Belén Salido Maroño (PP): “Levamos anos de retraso con respecto aos concellos que nos rodean, precisamos dun cambio xa”

María Belén Salido Maroño (Monfero, 1977) es administrativa de profesión y será quien encabece la lista del Partido Popular a las elecciones de este domingo. Su máxima aspiración “é que os veciños e veciñas voten ese cambio tan necesario para Monfero, dándonos así o máximo apoio e confianza para gobernar”. Recuerda además que para lograrlo “necesitamos maioría”. Asegura que el concello a día de hoy presenta “moitas carencias” y añade que “levamos anos de retraso comparados cos concellos que nos rodean. O Plan Urbanístico é o eixo de calquera concello e o noso leva prometido trinta anos pero aínda non o temos, pois leva parado dende o 2018 e sen traza de avanzar”, subraya.

Entiende que “outra carencia moi importante no noso Concello é o Servizo de Axuda no Fogar, un servizo básico que conta cunha longa lista de espera e onde as familias non están a ter o trato que se merecen, nestes catro anos foi a menos, o que desencadeou varias sancións”, asevera. Entiende la candidata popular que en esos cuatro años “non se avanzou nada no saneamento, nin en mellorar as conexións de internet e existen vías municipais cun firme moi deteriorado”. Además, explica que el municipio “conta cun microbús de 22 prazas que foi comprado fai dous anos pero dende o primeiro día está gardado na nave municipal sen dar servizo algún”. Por ello, asegura que “son moitas as carencias que temos, froito dun goberno esgotado e deixado que está a frear o avance do concello”.



Los principales puntos de su programa se centran en las propuestas que les trasladaron los vecinos durante estos cuatro años y uno de los pilares es “sacar adiante o Plan Urbanístico para poder fixar poboación, e dar oportunidade de crecemento á vila, logo traballaremos para mellorar tamén o día a día dos veciños e veciñas, mellorando servizos como o SAF, facer programas de conciliación para maiores e pequenos, impulsar un centro de apoio para axudar cos trámites administrativos, crear un punto catastral para que ninguén teña que ir a outros concellos, poñer en funcionamento un transporte municipal para poder desprazarse ao centro de sáude ou ao Concello. En definitiva, mellorar o día a día dos monferinos”.