Bernardo Fernández invita a los jóvenes eumeses a tumbar el prejuicio del “botellón”

Las Xuventudes Socialistas de Pontedeume y el candidato de la formación y actual alcalde, Bernardo Fernández, mantuvieron ayer por la mañana un encuentro con jóvenes de la villa para debatir acerca de las iniciativas para el nuevo mandato.



En el acto, en el que también participó el secretario general de XSG, Xurxo Doval, se reivindicó un Concello que “achegue formacións imprescindibles para o día a día da xuventude, como talleres de xestión emocional trámites de bolsas, certificados dixitais declaración da renta ou dixitalización da administración”, entre otras cuestiones.



Doval sostuvo que Fernández “é un claro exemplo de compromiso político coa mocidade, tanto dentro do partido como no municipio, na hora de darlle cabida aos seus problemas cun orzamento reducido e unha Xunta desaparecida”.



Por su parte, al alcaldable puso en valor la querencia de la juventud eumesa y afirmó que “as principais reivindicacións sempre xorden de xoves que se achegan ao concello a solicitar apoio en iniciativas que moitos emprenderon sos para mellorar, por exemplo, as infraestruturas do seu pobo”. En relación a esta cuestión, el actual regidor sostuvo que las organizaciones de jóvenes son “a garantía de loita” contra los prejuicios conservadores “que a dereita verte para desmobilizalos e denostalos, como o do botellón”.



Además, durante el encuentro mantenido el socialista recogió iniciativas como nuevos espacios para que la juventud pueda realizar deporte o actividades de ocio alternativo.