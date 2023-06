El Pactómetro | La formación de algunos gobiernos en la zona de Ortegal sigue en el aire

En la zona de Ortegal el escenario político sigue siendo incierto en los concellos de Cariño y Ortigueira. En la villa ortegana ya quedaron claros los resultados tras la reclamación realizada ante la Junta Electoral de Zona, que ratificó la nulidad de cuatro votos impugnados en la mesa de San Adrián en Ortigueira, dos por el PP y otros tantos por el PSOE. Un hecho muy significativo pues ese apoyo otorgaría un edil más al PP, lo que podría facilitar una hipotética llegada a la Alcaldía. Lo que sigue siendo una incógnita es cómo se articulará el nuevo gobierno municipal de aquí al 17 de junio. Aquí, el PP ganó las elecciones, logrando cinco ediles, por cuatro del PSOE, 2 de Primero Ortigueira, y uno del BNG y Xunto a Ti. El actual alcalde, Juan Penabad deberá sumar algún edil más para retener la Alcaldía.



En Ortigueira tienen representación cinco partidos: PP (5), PSOE (4), P. Ortigueira (2), BNG (1) y Xunto a Ti (1). Lo anómalo es que Tanto Xunto a Ti como Primeiro Ortigueira nacen de escisiones del PP y el PSOE, de ahí que no esté nada claro lo que pueda acontecer en próximos días. Solo el BNG que lidera Marcos Schaal Orjales tiene claro cuál será su posición. “ A nosa postura segue sendo a que tivemos sempre, de non gobernar se non gañamos, estaremos na oposición, constutiva e mirando polo ben común, e non entraremos en ningún tipo de goberno”. Sostiene además que hasta la fecha solo se reunieron con un partido, “ao que lle agradecimos que se reunira con nós”, precisó.



Un escenario similiar se abre en Cariño, donde el PSOE de José Miguel Alonso Pumar perdió nada menos que cuatro ediles, pasando a ser segunda fuerza, con tres concejales, frente a los cinco del PP (+2) y los tres del BNG (+2). Así, la suma del PSOE y el BNG les otorgaría la Alcaldía los próximos cuatro años. Ana María López, la candidata del PP asegura que ya ha habido una primera toma de contacto con los otros partidos, si bien hasta la fecha no se ha hablado de formar gobierno. Considera que lo justo sería que gobernara la fuerza más votada, si bien se muestra poco esperanzada de que esto vaya a ocurrir. “Lamentablemente si los vecinos querían un cambio, pese a haber incrementado votos y concejales no parece que vaya a bastar, el PP siempre necesita mayoría absoluta para gobernar, pero bueno, todos los votos son válidos en una democracia y espero que lo que pase sea lo mejor para Cariño”, aseveró.



Sobre un posible pacto con el PSOE se manifestó también Adrián Pernas Lamas, el candidato de la formación nacionalista, quien sostiene que se encuentran en una situación delicada. “Queremos un goberno de esquerdas pero a xente votou polo cambio, e hai que ver de que xeito facemos para que o cambio se dea”. Pernas deja entrever que ese cambio podría tener que ver con la salida del regidor.

“Hai xente moi válida nas dúas listas, non debería ser complicado formar un goberno renovado e sólido”. Y es que según Adrián Pernas, el gobierno de Alonso Pumar no lo ha hecho nada bien los últimos cuatro años.



También en la ría de Ferrol está en el aire lo que puede acontecer en Mugardos. Aquí, Evaristo Deus, el candidato del BNG –fuerza de izquierdas más votada el 28M–, informó la pasada semana a este periódico que su intención era formalizar un gobierno progresista y que para ello iba a reunirse con los responsables del PSOE y Esquerda Unida. Estos primeros encuentros ya se formalizaron, según avanzó el propio Deus en las últimas horas, si bien todo está abierto ya que cabe precisar que también el Partido Popular de Juan Domingo Deus, partido más votado en las Municipales, comunicó su ofrecimiento al PSOE –con quien ya gobierna en funciones al asumir la Alcaldía local tras la moción de censura presentada contra Pilar Díaz (EU)– para formalizar un gobierno fuerte para Mugardos. Todo podría pasar, aunque el candidato socialista, José Ángel Martínez Bardanca, aseguró a este periódico días atrás que lo lógico sería una coalición de izquierdas, con lo que se presume que su apoyo será para Evaristo Deus y no para el PP, con quien sí llegó a acuerdos para expulsar a Pilar Díaz del gobierno local.



También se suceden los contactos estos días en otros concellos de la comarca donde se conoce el alcalde pero no la formación, como Fene o Cedeira. En la villa cedeiresa, donde el PSOE ganó las elecciones pese a perder dos ediles, todo apunta a que Pablo Moreda logrará el apoyo de los nacionalistas para formar un gobierno fuerte como hicieron en 2015-2019. El candidato nacionalista, José Antonio Rodríguez Arribe, solo confirmó que se iba a reunir con el PSOE local en la tarde de ayer pero ha preferido no pronunciarse sobre si habrá acuerdo o no para volver al Concello, pese a que el regidor en funciones, Pablo Diego Moreda Gil, manifestó abiertamente su deseo de que el Bloque regrese al gobierno municipal, alabando el “gran trabajo” realizado en la corporación durante los cuatro años de gobierno bipartito. Del mismo modo que Xosé Antonio Rodríguez Arribe manifestó su pena porque en las elecciones de 2019 el buen trabajo realizado desde sus áreas de gobierno solo benefició al PSOE, por ser el partido que ostentaba la Alcaldía, el alcalde en funciones refrendó estas palabras y aseguró que el regreso a la institución municipal sería una cuestión de justicia. Aquí, la decisión es sencilla, o forman parte del gobierno como ofreció públicamente el regidor en funciones o siguen en la oposición junto al PP.



Como bien se sabe, la ley electoral establece que si no hubiera acuerdos para lograr una mayoría de cara a la investidura, la que sea en cada caso, se elegirá alcalde o alcaldesa a la persona que encabece la lista más votada. En los casos que nos ocupan sería el PP, fuerza más votada en Mugardos, Cariño y Ortigueira.