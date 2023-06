Los obispos llaman a votar según los "valores del Evangelio" y sin fiarse de "eslóganes"

Los obispos españoles han hecho un llamamiento a los católicos para que acudan a votar en las próximas elecciones generales del 23 de julio de acuerdo con los "valores del Evangelio" como "el respeto a la vida desde el inicio hasta su fin natural" o el respeto a la "libertad religiosa" y "de educación", y sin fiarse de "eslóganes".



"En primer lugar, una llamada a la participación, es importante que los fieles, como todos los ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos democráticos, que participen, es una muestra de responsabilidad ciudadana y social", ha subrayado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, este miércoles, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de la CEE.



Según ha precisado el también obispo auxiliar de Toledo, "el bien común no es patrimonio de los políticos" y "la salud de la democracia está en el grado de implicación de la sociedad civil". Por ello, ha expresado su deseo de que "antes o después de las elecciones" se "escuche" a la ciudadanía a la hora de alcanzar "pactos y acuerdos" y no solo se tengan en cuenta los "intereses" políticos.



En cuanto al sentido de voto, el portavoz de los obispos ha asegurado que la Iglesia confía en el juicio de sus fieles y ha sugerido "no fiarse solo de eslóganes" sino "leer los programas" de los partidos.



"Confiamos en nuestros fieles, están suficientemente formados, saben cuáles son las pautas de la Iglesia, y ahí hay unos valores constitutivos del Evangelio, entre ellos, la defensa vida en todo el arco, desde su inicio hasta su fin natural", ha subrayado.



Asimismo, ha precisado que esta defensa de la vida también afecta a que la persona pueda "desarrollarse adecuadamente" con unas "condiciones laborales y educativas dignas", que esté "protegida de toda violencia sea intrafamiliar o extrafamiliar" y también a la protección de los migrantes. Según ha puntualizado, cuando el "hábitat geográfico" donde ha nacido una persona no le permite tener unas condiciones dignas "tiene derecho a buscar un lugar mejor donde vivir".



Entre otros valores que deben tener en cuenta los católicos a la hora de votar, según el obispo, se encuentran "la libertad religiosa y de conciencia" porque, tal y como ha precisado, "las personas no son máquinas", y la libertad en otros ámbitos como el educativo o la libertad de movimiento.



En cuanto a la violencia intrafamiliar, preguntado por si tienen algún problema en utilizar el término violencia machista o de género, el secretario general de la CEE ha precisado que no tienen "ningún problema" en emplear "otros conceptos" y ha manifestado su "condena explícita, total y absoluta a la violencia que se ejerza a cualquier mujer dentro de su casa o fuera".



También ha indicado que hay "algunos casos donde el marido ha sido el agredido", en los que "alguna mujer ha matado a su expareja, en porcentaje mucho más inferior".



No obstante, ha abogado por no entrar en "batallas de conceptos". "No podemos caer en nominalismos de hacer batallas de conceptos sino que tenemos que ir a lo que es, a la gravedad de esa plaga maldita que tenemos en nuestra sociedad, no sólo en España, no solo en occidente", ha añadido.



Por otro lado, preguntado sobre el posicionamiento de los obispos en relación al colectivo LGTBI, con motivo del Día del Orgullo, García Magán ha defendido que tener "una tendencia heterosexual u homosexual, a priori, no implica ninguna valencia de categoría ética o moral".



A partir de ahí, el obispo ha indicado que todos tienen que tener "una moral de comportamiento" como "si uno es alto, es bajo, más grueso o menos grueso". Asimismo, ha condenado "todo tipo de violencia hacia una persona por su orientación sexual". "Todo ser humano tiene una dignidad inviolable, independiente del color de su piel, lengua, procedencia étnica, geográfica y otras opciones que haya hecho", ha concretado.