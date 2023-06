Municipales El Pactómetro | Candidaturas Veciñais se postula como llave del gobierno cabanés

Continúa el análisis particular de escenarios post electorales en la comarca. Y otro de los gobiernos que siguen en el aire es el de Cabanas, donde todo está abierto hasta la fecha. Los partidos de la izquierda, PSOE y BNG, podrían reeditar el pacto de gobierno alcanzado en 2019, pero no obstante, confía en reeditar el pacto, eso sí, con el beneplácito de la agrupación Candidaturas Veciñais, que lidera Xosé Manuel Pérez Sardiña y que no oculta que ya ha habido una primera toma de contacto con todos los partidos, y ayer mismo tenía una primera reunión formal con el BNG. “O certo é que antes ninguén do goberno quería falar con nós e agora resulta que somos moi importantes para todos”, explicaba con cierta sorna Pérez Sardiña, quien tiene claro que su formación tiene la llave del gobierno, lo que los convierte en fundamentales para la composición del mismo, ya sea favoreciendo la investidura de unos u otros (PP o PSOE y BNG) o teniendo responsabilidades dentro del gobierno municipal, algo que no aclaró Pérez Sardiña.



Lamenta el candidato que durante estos cuatro años se les “haxa vetado reiteradamente” en los plenos y se haya “ninguneado e ignorado” sus propuestas. Así pues, sostiene que para llegar a cualquier tipo de acuerdo PSOE y BNG exigirán “que se escenifique publicamente ese fin do veto ao que nos tiñan sometidos, e que garantan algunhas das nosas peticións nos últimos tempos”, entre ellas modificaciones en el Plan Xeral, mejoras urgentes en una serie de caminos municipales y que se pida disculpas públicas o reconozcan su error en relación con una sentencia que condenaba al Concello por vulnearar derechos fundamentales, al no permitir expresarse a un representante de los vecinos en sesión plenaria. Sin estos pasos previos el líder de CCVV asegura que no se llegará a ningún acuerdo de funcionamiento con los actuales gobernantes.



Por su parte, el BNG acordó en su reunión asamblearia negociar tanto con la candidatura de Manuel Pérez como con el PSOE y ya ha tenido un primer intercambio de sensaciones con el primero, tal y como aseguró el candidato Iago Varela y refrendó el propio Pérez Sardiña a Diario de Ferrol. Los nacionalistas están pendientes de entrevistarse también con el equipo de Ladra, formación con la que compartieron Alcaldía los últimos cuatro años. Asegura el candidato del BNG, Iago Varela, que CCVV ya habría puesto algún tipo de pero a su gestión y trasladado alguna exigencia, como también avanzó Pérez Sardiña, pero es pronto para progresar algo más al respecto de lo que podría ocurrir de cara a alcanzar el gobierno municipal. Varela asegura que su intención es que “Cabanas siga avanzando no próximo mandato, e poñer en marcha os proxectos iniciados nestes catro anos”.



El Partido Popular ganó las elecciones y su candidato, Fernando Couce, segura que la valoración de los resultados “es muy buena, muy satisfactoria” y que están “muy contentos con los resultados logrados, que son fruto de unos meses de trabajo muy duro”. Asegura además que ellos son “el único partido que, además de ganar las elecciones, puede decir que ha subido en votos y número de concejales, un reto que los otros partidos no lograron”, asegura. Couce sostiene que “Cabanas ha expresado su deseo de un cambio ofreciéndonos casi el en 40% de los votos, con lo que un número importante de vecinos desea un cambio por encima de cualquier cosa”.

Lamenta Fernando Couce las declaraciones ofrecidas por el BNG en sus redes, en las que aseguraba “Imos poñer todo o noso esforzo en evitar o paso atrás, que sería a volta do PP”. Para el líder de los populares el comentario “resulta lamentable” ya que se centra, dicen, “en que el PP no gobierne, no dicen de su programa electoral o que avance Cabanas, eso parece que les da igual, lamentamos esas declaraciones, esa política de no dejar hacer a los demás”.



No ha querido hablar el candidato de posibles acuerdos de gobierno, dado que cree que cualquier cosa que manifieste podría influir en la formación del mismo. “Nosotros tenemos compromisos con nuestro electorado y queremos alcanzarlos desde la Alcaldía, que es desde donde se pueden conseguir los logros, con la vista puesta en los objetivos fijados. Hemos ganado las elecciones e intentaremos trabajar duro y hacer lo que se pueda para lograr alcanzar el gobierno que nos otorgaron los vecinos en las urnas el pasado día 28 de mayo”.



Por su parte, el actual alcalde en funciones, Carlos Ladra (PSOE), hace autocrítica y cree que non han sabido “comunicar bien” el trabajo hecho hasta la fecha a los vecinos y que su pretensión es seguir trabajando por Cabanas y los cabaneses cuatro años más. Para ello confía en lograr el apoyo para su investidura por parte de CCVV. No cree Ladra que Pérez Sardiña, siempre vinculado a partidos de izquierdas, vaya a favorecer la gobernanza del PP.

El alcalde en funciones, que ya ha hablado con CCVV, confía en seguir acercando posturas “buscando siempre que el candidato se sienta cómodo”.