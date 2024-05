Multa histórica de 150 millones a Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea por cobrar por el equipaje de cabina

El Ministerio de Consumo ha impuesto a cuatro aerolíneas –Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea– una multa de 150 millones de euros por cobrar a los pasajeros la maleta de cabina, tras las denuncias recibidas por distintas asociaciones de consumidores, ente ellas Facua, según adelantó la Cadena SER. Se trata de la mayor sanción de Consumo en cualquier ámbito y, en el caso concreto de las aerolíneas, supera la más alta hasta la fecha impuesta por estas prácticas, que fue la de la comunidad autónoma de Baleares, por 24.000 euros.



No obstante, ni el Ministerio ni la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina el 85% del tráfico aéreo en España y que ha rechazado “frontalmente” la decisión de Consumo por “desproporcionada”, confirman las cuantías de las sanciones a cada una de las aerolíneas, que tampoco se pronuncian.



Según el presidente de ALA, Javier Gándara, se desconoce cuáles son realmente todas las aerolíneas afectadas porque no se sabe si absolutamente todas las que siguen esta práctica están o no incluidas en los expedientes. De acuerdo con Facua, la multa más importante es la de Ryanair, seguida de la de Vueling, EasyJet y Volotea, aunque la entidad tampoco conoce las cifras exactas de cada una. Fuentes del Ministerio de Consumo confirmaron que, en el verano de 2023, se abrieron expedientes a cuatro aerolíneas de bajo coste, ante las denuncias recibidas, para investigar prácticas consideradas abusivas.



Entre ellas, figuraba cobrar un suplemento por la reserva de asientos contiguos para acompañar a menores y personas dependientes; falta de transparencia en la información precontractual sobre el precio final del servicio; cobrar un suplemento por el equipaje de mano de los pasajeros, y no permitir el pago en metálico en el aeropuerto por estos u otros servicios adicionales.

Fase de instrucción

La fase de instrucción de los expedientes terminó a finales de marzo pasado y en ella se dio audiencia a las aerolíneas. Luego el expediente pasó a la Secretaría General de Consumo y Juego.

ALA ha asegurado que la pretensión del Ministerio de prohibir el cobro de la maleta de cabina que realizan algunas compañías aéreas y de multar con cuantías desproporcionadas esta práctica “perjudicará a los consumidores, al suprimir la opción de los pasajeros de contratar exactamente lo que necesiten”.



En su opinión, de este modo, los cerca de 50 millones de pasajeros que hoy en día no llevan maleta de cabina a bordo y sólo viajan con el equipaje de mano bajo el asiento no podrían beneficiarse de pagar sólo por los servicios indispensables, obligándoles a contratar otros que no utilizan.

El presidente de ALA ha subrayado en rueda de prensa que las sanciones aún no son firmes, ya que los expedientes están en proceso y cabe un recurso de alzada por las aerolíneas que, de hecho, como avanzó Gándara, las recurrirán.