Consejos para reforzar la seguridad en nuestro teléfono móvil

No es ninguna novedad hablar de la importancia soberana que han tenido los smartphones en nuestra vida y en nuestras rutinas. De hecho, la llegada del Coronavirus a España y al resto del mundo no ha logrado más que acelerar esa influencia. Con más tiempo navegando en la web, las amenazas también han aparecido como una preocupación a tener en cuenta. ¿Cómo reforzar la seguridad en nuestro teléfono móvil?

Puede que los más exagerados o los más pesimistas afirmen reiteradas veces que sin la tecnología no somos nada . Y están en lo cierto en algún punto: después de todo, ¿cuántas actividades se han visto mediadas por la presencia de los smartphones? En el último tiempo, se han perdido temores en relación a los nuevos avances tecnológicos, lo que ha dado un mejor aprovechamiento de estos dispositivos y programas. La vida en las pequeñas comunidades, por ejemplo, es un caso en donde estar conectados ayuda mucho.

Sin embargo, toda ventaja puede tener su contra y en el caso de la digitalización de la vida cotidiana encontramos el incremento exponencial de los ataques online . De hecho, esta es una de las grandes preocupaciones de las agendas globales, tanto dentro del sector público como del sector privado: el mayor acceso de las personas a las tecnologías los expone a riesgos que antes no existían: robos de identidad, fraudes bancarios, ataques de spam y más.

Es por ese motivo que a continuación nos centraremos en maneras de proteger a nuestro dispositivo. Empecemos.

1 – Redes Privadas Virtuales o VPN

Comenzamos con una herramienta que es tendencia tanto en España como en el mundo: las VPN. En el último tiempo, las descargas de VPN apk para dispositivos Android han sido un furor. La gran ventaja de estos programas es que no solo refuerzan la seguridad de nuestro dispositivo, sino que también permiten recobrar algo de lo perdido en la web: la privacidad y la intimidad.

Mediante el cambio y ocultamiento de nuestra dirección IP, nuestros datos y actividad en internet quedarán cifrados e invisibilizados para terceros. De esta manera, tanto las empresas proveedoras de internet, las agencias de marketing y los atacantes en línea no podrán vernos ni seguirnos.

¿Todas las VPN logran esto? Lamentablemente no: las más eficientes suelen ser las VPN Premium o pagas. El mercado es tan amplio que podremos encontrar grandes propuestas a precios convenientes y olvidarnos de una preocupación a la hora de agarrar el móvil.

2 - AdBlock

Los bloqueadores de publicidad son más que conocidos para ordenadores: no hay usuario que no utilice uno hoy en día. Ahora bien, bajarse esta aplicación para nuestros teléfonos móviles puede resultar siendo una salvación, ya que nos ahorrará molestias en torno a las propagandas invasivas como push up o esos avisos engañosos en donde muchas veces encontraremos ciberatacantes del otro lado.

Bloquear los anuncios no solo evita problemas en relación a la seguridad, sino que mejora de forma radical nuestra experiencia como usuario de nuestros dispositivos y de los sitios que visitamos. Te invitamos a que hagas la prueba.

3 – Programas de limpieza y antivirus

Para finalizar, y como clima de época, grandes empresas relacionadas a la protección de dispositivos han cambiado sus propuestas para adaptarse a los nuevos móviles. Este producto especializado es una manera eficaz, ágil y sencilla de limpiar con frecuencia nuestros móviles y resguardarlo de amenazas.

¿Has pensado la cantidad de datos e información importante que puede haber en tu teléfono? De hecho, ya no hablamos de información bancaria o archivos laborales, también hacemos referencia a registros familiares y conversaciones importantes con nuestros seres queridos. ¿Querremos poner todo eso en riesgo?