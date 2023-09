Yoli Hermida, Marta Canosa y Pepe Couto, con España en el Campeonato de Europa alemán

Yolanda Hermida, Marta Canosa y Pepe Couto se encuentran ya en Brandenburgo, en Alemania, para disputar una nueva edición del Campeonato de Europa de kayak polo, en el caso de la primera en categoría absoluta y sub 21 para Canosa y Couto.

Los palistas del Club Copacabana Ferrol ejercen la representación local en este importante evento al que Hermida y Couto llegan tras firmar el mes pasado una nueva medalla internacional. Así, estos palistas se colgaron el bronce y el oro en la Copa de Europa en Essen, también en Alemania, en lo que fue su última piedra de toque antes de la celebración de esta competición internacional.



Por su parte, Canosa, que no tomó parte en esta cita al no participar su selección, llega a este Europeo con el bronce firmado el pasado año en el Campeonato del Mundo de Francia como principal referencia.

Canosa será mañana la segunda de las locales en entrar en liza ya que el combinado sub 21 femenino se medirá con Suiza a las 11.00 horas. Previamente su compañero Couto ya habrá medido fuerzas con el equipo de Austria, a las 09.10 horas, mientras que Hermida lo hará a la una ante Suecia en estos primeros duelos de la fase de grupos.