Xavier Meizoso, ciclista Campeón gallego de resistencia: “Si dura una vuelta más no creo que estuviese en el podio”

Su profesión de mecánico le facilita la puesta a punto de una bicicleta con la que el pasado domingo en casa levantó el trofeo como campeón gallego elite de resistencia. El fenés Xavier Meizoso, de 28 años e integrante desde hace cuatro campañas en las filas del anfitrión Club Ciclista Narón –previamente en el Norinver–, volvió a ganar en Narón, en Pedroso, en un complicado trazado de A Pombiña –las lluvias caídas se tradujeron en un barro que se convirtió en el gran enemigo del grupo participante– en el que ya sabía lo que era ganar, al haberlo hecho ya en la Copa Galicia.

¿Cómo están las piernas tras una prueba tan dura como la del domingo?

Bastante cansado, la verdad. El circuito con tanto barro y el frío te deja las piernas duras, de no sentirlas. Yo llevaba un compañero detrás y él se iba comiendo todo el barro, yo aún libraba un poco, pero cada vez que miraba para atrás sólo se le veían los dientes.

Este año no participó en la Copa, pero sí en el Gallego ¿ayudó que fuese al lado de casa?

Aunque no fuera al lado también iría, pero al ser aquí fui con más ganas, porque en cada cruce había gente del club y te animaba y en este deporte es muy importante estar motivado, yo lo noté muchísimo. Me crecí bastante gracias a eso, me empujaban.

¿Cómo prepara este tipo de pruebas más largas?

Yo no soy un ciclista de muchas horas, soy de cronoescalada –cuenta con el récord, por ejemplo, en Breamo–, de contrarreloj –fue campeón el pasado año en Cerceda–. Eso es lo que me va a mí, el esfuerzo de media hora, una hora como mucho, pero para esta me estuve preparando bien para poder aguantar las tres horas. ¡Y casi no lo logro! ¡Casi me cogen en la última vuelta! Le faltó nada, si llega a ser una vuelta más el segundo –Ignacio Casal, del Exgtol Zambora.es– me cogía y no creo que hiciese podio. Tuve suerte.

Al final, trabajando por la mañana y por la tarde, le dedico los fines de semana a salir cuatro horas, como mucho. Para esta me estuve preparando, incluso salí en enero a una salida bastante larga, de 200 kilómetros, lo tenía pensado para aguanta, pero que no las tenía toda conmigo.

¿Qué sintió al cruzar la meta delante de los suyos?

Alivio de que no me cogieran, sobre todo –ríe–. Acabé muerto, muy desgastado y veía que a mitad de carrera les llevaba un buen tiempo y de repente veo que está justo detrás... si llega a ser una vuelta más no hago ni podio. A partir de las dos horas, a las piernas les costaba moverse... con todo el frío, el barro, ves que la bici no avanza. No fue un circuito muy duro en subidas, que es lo que mejor me iba a mi, pero sí al haber barro, fue un circuito lento.

Y después de sumar este campeonato a su palmarés, ¿qué tiene en el punto de mira?

Estoy pensando en el de contrarreloj, que creo que es en mayo y aún tengo tiempo de prepararlo. Tengo gente que me apoya, en cuanto a entrenos conozco a un entrenador muy bueno, que me puede dar muy buenos consejos. Ese es el próximo, pero va a ser difícil, porque el año pasado, cuando lo gané, el recorrido se adaptaba muy bien a mi y este año no se cómo va a ser. Ir allí, pasarlo bien, además a mí las cronos es algo que me gusta muchísimo, es lo que más me gusta, y también la carretera, pero bastante más la contrarreloj. El año pasado lo conseguí y me gustó, vas motivado a intentarlo otra vez. Es un esfuerzo continuo, vas mirando la potencia, los vatios que generas, te vas regulando, es agónico pero me gusta mucho".

Meizoso se planteó, incluso, hace unos años dar el paso a profesional “a ver si podía ser”, señala, cuando contaba con 23 años y comenzó a entrenar con exdirector de INEF en A Coruña. “Era bastante duro y era muy complicado...”, comenta el ciclista destacando sus buenos datos de potencia, si bien “eso no lo es todo, también es mentalizarse. A mi competir no es algo que me guste excesivamente, me gusta mucho más entrenar que competir y si no te gusta eso.. es complicado”, confiesa el de Magalofes para el que la bicicleta es una terapia, es “pasarlo bien y desestresarme”.

Santi Rodríguez, oro M30: “La gente quedó contenta, tenemos un circuito muy vistoso”

Rodríguez / Luz Iglesias

El título de Meizoso no fue le único que la “parroquia” naronesa firmó el domingo en Pedroso. Y es que en lo más alto del podio estuvo también Santiago Rodríguez, en su caso como el mejor Máster 30 en este Gallego de resistencia organizado, precisamente, por un CC Narón del que forma parte de la junta directiva.



Unos compañeros que, además, fueron los que “empujaron” a Rodríguez a competir en esta cita, la segunda en esta modalidad a la que hacía frente este ejercicio tras la disputada en la Copa en Camariñas. “Venía de unos problemas en la espalda grandes”, comenta el naronés de 38 años, “y fuí por disfrutar”. Y es que para el deportista local este título llegó por un cúmulo de estupendas casualidades.

La primera, el cambio de fecha de la prueba –debido a las ­elecciones gallegas– y que la hizo coincidir con otras nacionales e internacionales; segunda, consecuencia de la primera, la ausencia de “dos posibles aspirantes y con la lista en la mano, contaba quedar, como mucho, de tercero”; y, tercero, la situación meteorológica y el jugárselo a una prueba.

“La verdad es que no contaba. Cada uno tiene que saber dónde está y yo esto lo hago por hobbi”, confiesa. Asimismo, el hecho de vivir a menos de cinco kilómetros del trazado ayudó también a este triunfo en una competición en la que la “gente quedó contenta a pesar del mal tiempo. Tenemos un circuito muy vistoso, a pesar de llevar dos años de lluvia. Esto es resistencia y superviviencia”.