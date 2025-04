La verdugo del Uni, Carla Leite, fichará por el Zaragoza

El próximo rival de la Liga Femenina Endesa del Baxi Ferrol, el Casademont Zaragoza, ya se está movimiento en el mercado de fichajes. Según se pudo saber ayer, la verdugo del conjunto ferrolano en la final de la Eurocup, Carla Leite, recalará en las filas del conjunto maño la próxima campaña.



La base francesa fue la encargada de confirmar esta noticia en una entrevista con Gauthier Carboni para Basket Europe. La gala, que fue un auténtico quebradero de cabeza para las de Lino López, aseguró que “estoy muy contenta por la elección porque me he tomado el tiempo para no precipitarme en escoger destino”, dijo.



Asimismo, Leite, que fue la MVP de la final gracias a un promedio 20,5 puntos en los dos duelos, confirmó que no llegará sola al Zaragoza, sino que es probable que la pívot Aminata Gueye podría acompañarla. Con todo, la base gala también tiene abierta la puerta de la WNBA y podría jugar en el Golden State Valkyries.