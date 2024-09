El vaso medio lleno de Álvaro Sanz con 39 jornadas por delante

La cuenta atrás en la liga sigue avanzando, para lo bueno y para lo malo. En este último apartado, el Racing de Álvaro Sanz ha visto como en las tres primeras jornadas sólo ha podido sumar un punto , si bien el jugador zaragozano, una de las primeras incorporaciones llegada a principios de julio a este nuevo grupo verde, mira esta regresión numérica al contrario, como un camino hacia adelante con todo por hacer.



“Quedan 39 jornadas y queda mucho de liga, estamos tranquilos”, comenta el central de Caspe después de una pretemporada “complicada” y de un inicio liguero no mucho mejor. “Estamos muy unidos. Llegaron Bebé y Correa y nos estamos adaptando al estilo de juego, a lo que nos pide el ‘míster’ con las herramientas que nos da conociéndonos”, señala un Sanz que, hasta la fecha sólo ha podido disputar 34 minutos con la nuevas elásticas racinguistas.

El muy necesario aterrizaje de sus nuevos compañeros –con los que ya trabajó en la mañana de hoy– da aire y esperanza a un vestuario verde al que la fortuna no está acompañando en este arranque liguero. “Lo de Aitor nos dejó en shock y le deseamos que esté con nosotros lo antes posible”, comenta el jugador, “y las incorporaciones siempre te ayudan cuando una posición está tocada o se necesita descansar, y tener una plantilla amplia es en lo que te beneficia”.



Para Sanz, la llegada, especialmente de Bebé, supone completar una casilla que les faltaba en el puzzle racinguista y “cuando nos acoplemos, cogiendo el modo de juego y vayan rodando las jornadas, tendremos esas ideas claras y es lo que nos dará ese perfil ofensivo que nos falta ahora”.

ra

A pesar de no contar con todos los minutos que le hubiese gustado, Sanz nota la “química” con su compañeros en el centro del campo, tanto en duelos oficiales como en sus sesiones de trabajo. “Yo estoy contento, estoy a disposición del ‘míster’, sobre todo cuento me dé esa oportunidad para dar el cien por cien cuando me toque”, señala el futbolista.



Lo que sí puede aportar el caspolino es, especialmente para este choque, su conocimiento sobre el rival, el Mirandés. Con pasado jabato, Sanz ve a su rival del domingo en A Malata “con las ideas muy claras y espíritu de lucha, de comerse el mundo. Con nuestras herramientas intentaremos entrar por sus puntos débiles y hay que tenerlo en cuenta, porque a la contra son muy peligrosos”.



Precisamente su experiencia con el Mirandés hace que Sanz quiera transmitir a la afición sel mensaje de que “la temporada es muy larga y tenemos que tener paciencia”. Asimismo, el aragonés confesó el agradecimiento de toda la plantilla por su apoyo, “sobre todo en Riazor, que se les escuchaba un montón a pesar de haber tanta gente. Nosotros lo vamos a dar todo. Yo el primero, por este escudo y pronto llegarán los tres puntos”, sentencia.