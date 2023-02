El Valdetires defiende Esteiro ante el Promesas

El Valdetires no puede permitirse más traspiés como el sufrido la pasada semana ante el Ourense Envialia B si quiere asegurar, al menos, su presencia en la fase de ascenso. Y para ello, en las “cuentas de la lechera” de la entidad ferrolana entran los tres puntos que esta tarde se ponen en juego, además, en casa ante el Promesas de Logroño –18.00 horas, Esteiro–.



Y es que la formación riojana llega a la pista ferrolana como penúltima clasificada, tras una ajustada derrota el pasado fin de semana ante el Rodiles (3-4) y tras haber doblegado a un rival directo como el Muslera el anterior (1-3). Así las cosas, el triunfo se presenta como “vital para poder estar arriba”, como señala el técnico Javier Leira, “y las jugadoras están dando el cien por cien”.



Y, todo ello, a pesar de una racha en la que el cuadro ferrolano está teniendo que lidiar con importantes bajas, la más reciente la de Eri –que casi con toda seguridad será baja lo que resta de campaña, a la espera de una más que posible operación de su rodilla–, a la que se unirán dos ausencias por coronavirus y la de Lucía Rivas, “tocada” en el pasado Nacional por Autonomías y cuya presencia en Ourense no mejoró esta situación. Además de unos interminables trámites burocráticos por el visado que impiden la presencia de las extranjeras. “Todo esto condiciona mucho”, señala Leira, que asimismo apunta la importancia que tendrá la afición, tanto en este partido como en los siguientes, ya que, hasta la fecha las verdes no han perdido ningún duelo en la pista de Esteiro. Y así esperan que continúe. Un futuro camino para el que, además, el club se encuentra trabajando en la incorporación de varias jugadoras, de cara a lograr su objetivo y no “quedarse en el limbo” de media tabla.