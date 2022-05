Triste final del Somozas para la temporada

Llegó a su fin la temporada del Somozas. La derrota que sufrió ante el Barco en las semifinales de la fase gallega del playoff de ascenso a Segunda RFEF pone el punto final a una campaña que empezó siendo prometedora pero que acabó siendo decepcionante. Así que su intención de dar el salto a la cuarta categoría del fútbol español tendrá que esperar.



No pudieron empezar peor las cosas para el Somozas que, tras recibir un primer susto, se vio por detrás en el marcador antes ya de que se completasen los tres minutos de juego. Lo hizo después de que un disparo de Óscar Martín desde la frontal del área, tras una rápida acción de ataque del Barco, se colase en la portería del cuadro verdiblanco, que se vio obligado a remontar para recuperar opciones de clasificación.



Asumió entonces sin rubor el equipo de Ferrolterra el control del partido, aunque sin ser capaz de llegar con demasiada claridad a la portería rival. Sin embargo, en su primera gran ocasión, un cabezazo de Rubo en un saque de esquina restableció el empate en el marcador y cambió el decorado del encuentro. De hecho, desde ahí y hasta el descanso, el cuadro verdiblanco trató de doblegar a su rival combinando la pelota, mientras que el rival trató de crear peligro a la contra. Pero ni una ni otra propuesta tuvieron premio.









Desacierto





Como si fuese un calco de la primera parte, de nuevo fue el Barco el que volvió a tomar la delantera en el marcador. Esta vez fue tras una contra que, finalizada con un centro desde la banda izquierda, dejó la pelota a pies de Óscar Martín, que con su disparo –ayudado por el toque de Álex Cabarcos– consiguió el segundo gol de su escuadra. Pero esta vez, además, el tanto no llegó solo, porque introdujo el Somozas en un estado de nervios que lo llevó a cometer un error en una cesión que, aprovechada por Duque, significó el tercer tanto de la escuadra ourensana, que parecía sentenciar el duelo.



En esta situación, al Somozas la tocó arriesgar para darle la vuelta al marcador. Pero la ida y vuelta en la que se convirtió el partido no le hizo crear ocasiones y sí dejar espacios en defensa que supusieron la expulsión de Manu Núñez en una de las contras del Barco. Soñó el Somozas al menos con igualar con el gol de Asier a falta de cinco minutos para el final, pero el empate ya no fue posible.









Somozas 2-3 Barco Somozas: Marcos Souto; Maroñas, Pacheco (Aldán Naval, min. 82), Quico, Álex Cabarcos; Luis Díaz (Bruno Bellas, min. 58); Cañi (Álex del Río, min. 82), Manu Núñez, Santi (Asier, min. 72), Pablo Rey; y Rubo.



Barco: Aitor Arias; Juan, Andrés, Iago López, Víctor; Pablo Rubio, Rubén García; Duque (Juanma Justo, min. 92), Óscar Martín (Carlos Cruz, min. 82), Morais (David Álvarez, min. 66); y Javi Pazos (Rodri, min. 82).



goles: 0-1, min. 2: Óscar Martín; 1-1, min. 21: Rubo; 1-2, min. 52: Álex Cabarcos, en propia puerta; 1-3, min. 57: Duque; 2-3, min. 85: Asier.



ÁRBITRO: Gil Soriano, del colegio coruñés. Mostró tarjetas amarillas a los locales Luis Díaz, Quico y Rubo y al visitante Javi Pazos. Expulsó por dobla amonestación a Manu Núñez (min. 71), del Somozas.