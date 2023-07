La trainera de Ares consolida su liderato en la Liga Galega

Las "Santa Olalla de Lubre”, trainera del Club de Remo Ares, consiguió su tercera victoria en el campeonato de la máxima categoría de la Liga Galega en la vigésima edición de la Bandeira Concello de Rianxo. Este resultado lo consolida al frente de la tabla clasificatoria y aumenta a tres los puntos de ventaja que tiene con el segundo, que sigue siendo la embarcación de Bueu, y a cinco los que tiene sobre Chapela, tercer clasificado y que ya se quedaría fuera de los puestos que dan acceso al playoff de ascenso a la Eusko Label Liga.



El triunfo de la embarcación de Ferrolterra no tuvo discusión. En la segunda regata del fin de semana –algo que se va a repetir durante el mes de julio–, y a pesar de los cambios realizados en la alineación, la trainera del Club de Remo Ares dominó la regata desde el primer largo a pesar de competir por un calle, la 4, que no era su preferida. La ventaja de la "Santa Olalla de Lubre" no hizo más que aumentar con el paso de la regata, lo que le hizo cruzar la meta copn más de cinco segundos sobre Bueu y casi nueve sobre el tercero, Tirán.



Mientras, el otro representante de Ferrolterra en la máxima categoría autonómica, Narón, acabó en la séptima plaza y se mantiene cómodamente instalado en la octava posición de le general.