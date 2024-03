Toño Ferreiro, presidente del CR Fendetestas: “Cando gañamos a Santiago e Lalín xa dixemos, esto promete”

El Fendetestas de As Pontes está a sólo un partido, el último en el calendario de la liga regular de Segunda, de cerrar una temporada ya histórica para la entidad y en la que todavía quedan metas que los verdes pueden seguir superando.



Once son los partidos que acumula celebrando victorias el primer equipo de la entidad presidida por Toño Ferreiro, poniendo las primeras piedras de lo que puede ser su regreso a Primera Autonómica allá por mediados de octubre. Primero, en un duelo a domicilio ante el Santiago y luego ante el Lalín, con el dirigente intuyendo ya que esa podía ser su gran temporada. “Era a primera vez que lle gañabamos a Lalín e, claro, pensei, isto promete”, comenta Ferreiro, “volvímoslles gañar, cun equipo moi xustiño, con moitas baixas e aí pensamos que algo estaba a pasar, estabamos a facer as cousas ben, estabamos tendo algo de sorte tamén...”.

Y lo que estaba sucediendo era el inicio de un concurso en Segunda que este domingo, en su duelo en O Poboado ante el Mareantes pontevedrés –12.30 horas–, puede terminar no sólo con el Fendetestas como ganador de esta fase regular, sino el poder hacerlo de manera perfecta. “Nunca nos vimos nesta situación”, señala Ferreiro, “si é certo que no 2017 gañamos a liga e conseguimos o ascenso, pero non fixemos unha tempada tan inmaculada. Estamos moi contentos, con moitas gañas de que pasen estos partidos e a ver que ocorre”.

“Disfrutar do rugby”

Y es que con 35 años a sus espaldas, la entidad pontesa ha vivido todo tipo de situaciones, y las últimas campañas no han sido especialmente sencillas en lo que a sacar adelante sus diferentes formaciones se refiere. “As Pontes é unha vila pequena, somos un clube con moita historia pero sempre é complicado sacar un equipo de rugby, demanda moita xente, segue sendo un deporte minoritario e nós de As Pontes so non podemos vivir”, cuenta Ferreiro, “precisas xente foránea. Hai rapaces de Ponferrada, un rapaz que ven de Cervo, outro de Vilagarcía. É moi importe dicir que temos moito apoio da xente da Armada de Ferrol “.



El hilo rojo que une a los dos clubes de rubgy de la comarca es innegable, como así recuerda Ferreiro en sus inicios jugando en A Faeira con varios deportistas ferrolanos desplazándose hasta allí para jugar, y asimismo se mantiene a día de hoy. “Sempre houbo moita vinculación con Ferrol, o noso adestrador é de Ferrol –Fede González– e hai que facer tamén unha mención especial a familia García Soutullo. O pai Roberto foi o noso adestrador, pero tamén a María, aos fillos Antón e Luis que xogaron aquí e agora están no Ferrol, ao que, por certo, desexámoslle moita sorte –caber recordar que el grupo ajedrezado logró su pase al playoff por el título en el último partido ante el Vigo tras una gran recta final–”, en lo que está siendo un buen año para ser aficionado al rugby en la comarca.



Una de esas citas marcadas en rojo en esta recta final de una gran campaña es el citado domingo por la mañana en As Pontes, en el duodécimo duelo liguero de los verdes, un partido al que el presidente de la entidad anima a todo el mundo a presenciar y “disfrutar do rugby, aprender algo novo. E a xente que xa o practica non lle digo nada, porque temos siareiros incondicionais, sempre están, sempre veñen e hai que agradecerlle o seu apoio. E ás persoas que queiran disfrutar de algo divertido, atrevido, novedoso e respetuoso, que se animen o domingo pola mañá e en quince días a semifinal –playoff–. Y es que a este Fendetestas, con mucha juventud acumulada, todavía le queda mucho por jugar.

Rugby Santiago| Las jugadoras pontesas, a defender el liderato ante el CRAT

El regreso del equipo femenino es una tarea pendiente en la agenda del club pontés, como señala Ferreiro, si bien eso no quiere decir que la entidad no cuente con cantera o referentes actuales, jugando y destacando en otras formaciones, como es el caso de un Santiago –dirigido por el casi pontés Kike López– que peleará por mantener el liderato de la liga gallega. Lucía y Paula Vilaboy, Carmen Boo y la “novata” Lidia Mirad disputarán también este fin de semana, mañana, el duelo ante el segundo clasificado, el CRAT.

Cantera| La presencia del Unión do Norte en tres semifinales muestra el fruto del trabajo conjunto

La buena salud que muestra esta campaña el primer equipo de la entidad y sus representantes en otras escuadras se refleja también en la cantera de un club que hace siete años decidió hacer la mayor de las apuestas por la base “porque se non esto morría”, subraya Ferreiro.



Con más de un centenar de fichas, sobre el 70 por ciento tienen el nombre de deportistas “dende sub 6 a sub 18. Non é so xente das Pontes, traballamos toda a comarca, Ferrol, chegamos a Vilalba, Xermade, Muras...” y fruto de este trabajo nació hace cuatro años la Unión do Norte como la suma de esfuerzos para seguir promocionando esta disciplina de la mano de Fendetestas, Capóns de Vilalba, Escola Astérix de Viveiro y Muralla de Lugo. Y como indica el presidente “está dando os seus froitos”.

Y estos se podrán seguir disfrutando este fin de semana, con, por ejemplo, la disputa de las semifinales sub 14 y sub 16 en Pontevedra en la jornada del domingo. Un paso previo a la pelea por el título en el que también estará la formación sub 18, si bien en su caso primero tendrá que dirimir el duelo aplazado ante el Vigo, actual líder de la categoría este fin de semana.



“Os nenos e as nenas poden competir –y participar también en las diferentes concentraciones de escuelas– e estamos moi contentos desa unión, pódense xuntar, poden disfrutar do partido, que ao final é no máis divertido, coñecer xente... o certo é que está funcionando bastante ben. Se non moita xente deixaría de xogar porque non hai opción de competir”, sentencia Ferreiro.

Equipo sub 14 pontés