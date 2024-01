Tiempo para el homenaje y la gratitud en la gala ferrolana

JOSÉ MARÍA CRIADO Expresidente del Racing Club Ferrol “En mi situación agradeces más este premio, ya que no debí de hacerlo tan mal cuando te reconocen el trabajo” José María Criado, que abandonó la presidencia del Racing el pasado agosto después de una vida dedicada, no sólo a esta entidad, sino al fútbol de la comarca, mostró por este premio su “satisfacción enorme y un orgullo para mí y mi famila. Ahora en mi situación todavía lo agradeces más, ya que no debí de hacerlo tan mal cuando te reconocen el trabajo”, comentaba al término del acto. Criado tuvo asimismo unas palabras de recuerdo para el reconocimiento dado a la familia Silveira, Isidro y Chino. “El tiempo va curando las heridas, pero la mía aún está muy abierta. Prefería que el reconocimiento fuese en vida pero que lo hagan ahora también es una satis­facción y lo agradezco tanto como si me lo dan a mí”. Criado recordó sus mejores momentos con la base, en A Gándara –”lo llevo en el corazón”– y el culmen de todo “es mi Racing, 60 años de socios y ver cómo está el club y que sigue la misma trayectoria ... me fui tranquilo y feliz”.