El Teruel, otro “posible” para que el Intasa siga sumando

Un forzoso parón por el coronavirus llevó a que el Intasa no pudiese celebrar en la pista el importante triunfo sumado en su último duelo ante el Emevé lucense. Una victoria tras la que las cuentas siguen saliendo para los de San Sadurniño y que podrían seguir cuadrando en su regreso este fin de semana a la competición, tras el aplazamiento de los choques ante Almería y Boiro.



Los azules juegan de nuevo como local ante otro de esos “posibles”, el Teruel –17.30 horas, Municipal–, ya que si bien los turolenses se encuentran en una cómoda séptima plaza y jugando competición europea, esta formación no está atravesando por su mejor momento, sumando unas inesperadas derrotas ante Ibiza para cerrar 2021 y ante Valencia para hacer lo propio con enero. Lo apretado del calendario del rival de esta tarde – jugaron el miércoles competición europea y lo hacen también el lunes el partido ante el Melilla– hace que el técnico Agustín Rodríguez no sepa muy bien qué rival se va a encontrar sobre la pista del Municipal. “Es un equipo largo, con muchos jugadores y variantes, no sabes lo que va a ser”, señala, “y quizá también piensen en el partido del lunes para rotar”.



Sea como fuere, en el Intasa solo hay pensamiento, el de ganar y acercarse a esos nueve o diez puntos necesarios para conservar una campaña más su posición en Superliga. “Son tres partidos, quedan 21 puntos y tenemos que hacernos con el 40 por ciento de ellos, y esperemos que con más”, apunta un preparador local que asimismo señala el buen momento por el que atraviesan sus pupilos. “El hecho de no poder jugar los dos últimos partidos tuvo un lado malo, ya que no se pudo continuar con esa dinámica, y otro bueno, ya que nos permitió la recuperación tras un partido muy duro, y al que le iban a seguir otros dos choques”, comenta Rodríguez.



En esta ocasión, el Intasa ya no tendrá tanto tiempo para ponerse a punto como para el duelo de esta tarde, ya que el duelo aplazado hace unos días ante el Almería, tercer clasificado, se disputará el miércoles a domicilio, si bien esta no es la guerra de los azulones, aunque como apunta su técnico “todo lo que viene se puede ganar, no hay otra opción, y nosotros salimos a competir”.