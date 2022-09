Tarde para olvidar para O Parrulo Ferrol, que cayó goleado

Barça Atlètic 6-0 O Parrulo



Para olvidar fue el partido que O Parrulo realizó hoy en la pista del Barça Atlètic. No solo por el resultado (contundente derrota por 6-0), sino por la mala imagen dada durante los cuarenta minutos, que se tradujo en su primera derrota del campeonato. Ahora, el cuadro de la ciudad naval espera mejorar a todos los niveles para, de esta manera, estar cerca de las posiciones de cabeza.



No empezaron bien las cosas para el equipo ferrolano porque, tras un arranque en el que hubo ocasiones para las dos escuadras, fue el filial barcelonista el que se adelantó en el marcador al remachar Nicolás un robo tras presionar al rival. Intentó entonces el cuadro ferrolano reaccionar apostando por el juego de cinco, pero la estrategia no solo no dio resultado ofensivo, sino que una pérdida de pelota finalizó con una falta de Iván Rumbo que le costó la expulisó al cortar el avance de Harrison.

Inferioridad

Diez segundos le faltaron al cuadro de la ciudad naval para superar esta inferioridad numérica sin encajar, pero el gol anotado por Touré le complicó más las cosas. De hecho, inmediatamente el cuadro catalán marcó el tercer tanto en su cuenta a través de Anio, por lo que el partido llegó al descanso con el resultado prácticamente decidido.



O Parrulo intentó remontar en la segunda parte del partido, pero lo que en realidad pasó fue que el filial blaugrana aumentó su renta para firmar finalmente una goleada.