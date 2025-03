El Somozas busca dar la sorpresa ante la UD Ourense en O Couto

El Somozas buscará dar la sorpresa ante el líder de Tercera Federación, la Unión Deportiva Ourense, y así cortar su mala racha de resultados (18.00 horas, en O Couto).



El conjunto dirigido por Stili se plantará en la ciudad de As Burgas con una pequeña crisis de resultados, ya que lleva sin ganar sus últimos cinco partidos, pero con las ganas de endosarle la segunda derrota liguera de la temporada al cuadro entrenado por Borja Fernández, el exfutbolista profesional de Dépor y Celta entre muchos otros equipos.



“Imos motivados a tope. Non pode ser de outra forma. Estamos nunha dinámica negativa, pero penso que temos capacidade para ser mellores. Temos a experiencia do primeiro partido en Ourense onde penso que fomos mellores e puidemos sacar un resultado máis positivo que o empate”, señaló el técnico cedeirés del Somozas, recordando las tablas que firmaron ambos conjuntos en el Manuel Candocia, en el encuentro correspondiente a la jornada once (0-0).



“Agora imos a un campo perfecto, cun público e escenario ideal para tratar de facer a machada de levarnos os tres puntos. Os adestramentos son de moito nivel, pero a pena é non poder convertilos en puntos de forma máis regular. Non imos con outra intención que non sexa a de gañar o partido. Esperamos ser a mellor versión do equipo e temos capacidade de sacar algo positivo”, añadió Stili.



No será nada fácil porque la UD Ourense sólo ha perdido un encuentro en las 26 jornadas que se han disputado. Ese único borrón por el momento llegó ante el Betanzos, colista de la competición, por 1-0 en la sexta fecha de competición. Desde entonces, el conjunto de As Burgas ha acumulado victorias por doquier, lo que les permite ser líderes en solitario con siete puntos de ventaja sobre el Racing Villalbés, segundo clasificado.



Además, sus buenos resultados están basados en su gran fortaleza tanta ofensiva como defensiva, ya que son el equipo que menos goles han encajado con catorce y de los más anotadores –43 dianas a favor–. Unos números de escándalo para una Unión Deportiva Ourense que va camino de luchar por el ascenso a la Segunda Federación.