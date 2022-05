Sofía Couce vuelve a la selección en el WTT Youth

Tras varias ausencias –y consecuentes decepciones al no poder acudir– de citas internacionales y nacionales debido al coronavirus, la naronesa Sofía Couce puede finalmente esta campaña formar con la selección española.



La integrante del Narón TM compite en el WTT Youth Contender que esta semana se dirime en Platja D’Aro, en Girona, la primera prueba en España del nuevo Circuito Mundial para jóvenes. Una cita que, asimismo, corresponde a la cuadragésimo tercera edición del Open Internacional de España, y que reúne en esta localidad catalana a casi 300 tenistas de 34 países, que tomarán parte en las categorías sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y sub 19. Couce, además, formará en la competición femenina de estos dos últimos grupos de edad, figurando en el “top 50” mundial a pesar de su forzada pausa de los últimos meses. Un parón que “compensará” con su participación, además de en esta cita, en el Spain Master y la Mediterranean Cup del 10 al 12 y del 19 al 21 de junio.