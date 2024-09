Sofía Couce Ínsua, una naronesa en la Champions League

A sus 17 años la naronesa Sofía Couce ya sabe lo que es jugar una Champions League. La integrante del Priego de Córdoba, que afronta su segundo año con este club en el centro de tecnificación deportiva de esta localidad, fue una de las integrantes del conjunto Museo de la Almendra Francisco Morales que hace unos días disputó, y asimismo se despidió, de la fase previa de esta liga de campeones.



Sonriéndole la fortuna, Couce fue la elegida para cubrir la baja de su compañera de club Meng por motivos burocráticos y seguir así aumentando su currículo deportivo con su presencia en Berlín. “Me hizo mucha ilusión ir”, señalaba Couce ya de regreso al trabajo en tierras andaluzas, en una cita en la capital alemana de la que la naronesa aprendió que “algo más podía haber hecho”.

En una competición de primer nivel, la ex del Narón TM no pudo firmar ninguna victoria y pocas horas después de su regreso a la que es su nueva casa señala que “mis partidos no fueron, como decirlo... sabía que todas eran buenas y de mucho nivel, pero pensé que mis partidos iban a ser mejores”, confesaba. Si bien su aterrizaje en este equipo, en esta competición, no estaba previsto, y las opciones de seguir avanzando en su cuadro eran muy complicadas por lo que “no entras en el partido igual”, comenta Couce.

Ganar la liga, otra vez

Ellas y sus compañeras plantaron cara a los conjuntos del Saint-Denis 93TT francés, HB Ostrov ZS checo, TTC Novi Sad serbio y CTM Mirandela portugués, intentando buscar una de las dos primeras plazas de su grupo, finalmente sin éxito. Una prematura despedida que hace que el Priego de Córdoba centre esfuerzos en una ETTU Cup, un trofeo europeo, del que son subcampeonas.



Si bien, la participación de la naronesa en esta cita continental parece un tanto lejana, como ella misma apunta. “Al tener opciones de ganarla van a tirar de lo mejor”, cuenta, “y a menos que falte alguien...”.

Couce prepara ahora el inicio liguero en División de Honor, la categoría de plata estatal, competición en la que se impusieron en el grupo 3 hace pocos meses.

La naronesa lo tiene claro “el objetivo es volver a ganarla” y a nivel personal “mejorar el porcentaje del año pasado”, señala. Y es que los numerosos cambios vividos por la local –”las rivales, los locales, la humedad, el calor...”– hicieron que “me costase acostumbrarme mental y físicamente”. Y mostrando de nuevo su empuje y autoexigencia, la de Narón vuelve a buscar ese paso más al señalar que “podía haber hecho un poco más”.

La local disputa por primera vez el Nacional inclusivo en Cáceres

Antes del comienzo de la que será su segunda campaña con el equipo cordobés, Couce disputa por primera vez el Campeonato de España inclusivo que este fin de semana tiene lugar en Cáceres. Una competición en la que la naronesa formará equipo con un madrileño y un valenciano en una prueba muy diferente al resto, al contar cada formación con deportistas con discapacidades físicas –de pie y en silla– y la presencia de otro miembro sin ellas, y asimismo siendo obligatoria la presencia de una tenista. Toda una nueva experiencia que le servirá a la local para calentar par División de Honor.