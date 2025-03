Sergi Navarro logra tres platas en el Nacional

Sergi Navarro fue la gran sensación autonómica en el Campeonato de España Open Primavera absoluto y júnior de natación que se disputó en Sabadell. El deportista del Natación Ferrol logró salir subcampeón en las tres pruebas de espalda en las que participó: 50, 100 y 200. Además, sus compañeros de equipo, Miguel Gracia, Tadeo Tabeira y Sergio Losada también tuvieron un gran desempeñ­o en sus respectivas series.



“Si soy sincero, no tenía muchas expectativas para este campeonato porque en las competiciones previas no di un gran nivel”, dijo Navarro que también reconoció que “pude salvar los muebles un poco haciendo unas actuaciones decentes aunque no estuviese a mi mejor nivel, fue una pena quedarme muy cerca de una mínima para el Campeonato de Europa júnior”.



Aún así, el del Natación Ferrol pudo conseguir tres platas que le darán mucha confianza para los próximos certámenes, en los que intentará buscar esa marca que le permita acudir a las competiciones continentales de su edad.



Miguel Gracia, por su parte, también tuvo un buen desempeño. Si bien no logró medalla, se quedó a las puertas en 100 metros braza tras ser cuarto y batir el récord gallego de esa modalidad de 16 años. En cambio, en el 50 y en el 200 no le fue también, a pesar de ser decimotercero y sexto, respectivamente.

Tadeo Tabeira, que nadó las pruebas de libre, finalizó en el vigesimosegundo lugar en 50 metros y trigésimo en el 100.



Además, estos tres nadadores junto a Sergio Losada participaron en el relevo 4x100 estilos y se colocaron dentro del “top 10” nacional. Esto tiene mucho mérito, ya que fueron el equipo más joven a nivel absoluto de este Nacional celebrado en Sabadell.