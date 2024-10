Semana de entreno sin descanso para O Parrulo Ferrol

Días intensos los que han transcurrido en A Malata desde que O Parrulo Ferrol despidió a un Levante vencedor el pasado domingo. Las previsiones para el arranque de la semana se inclinaban hacia un regreso progresivo a la acción, como contó Gerard Casas en la previa del próximo encuentro, con el Ceutí; tras un partido demandante en lo físico y en lo anímico, esperaba encontrar el lunes a unos jugadores algo mermados.

Nada más lejos de la realidad, “hemos entrenado todos los días, no hemos parado”, relató, “estaban menos cargados y fatigados de lo que imaginábamos. Con el preparador físico les hemos visto bien, creo que vamos a llegar a Ceuta en perfectas condiciones”.



Bien de cuerpo, y de mente también. Y es que al preparador le atemorizaba que todos los intentos frustrados en pos del gol –practicar la definición y repasar los segmentos de vídeo ha sido capital estos días– pudiesen conducir a la frustración o a la perdida de confianza. “Pero les vi bien, tranquilos, concentrados, esforzándose en meter más goles y creo que están con ganas de olvidarnos ya del partido de la semana pasada”.

Gerard Casas instruyendo a sus jugadores en el entrenamiento de este jueves / JORGE MEIS



Nico Rosa, que acompañó a su técnico en la previa, despejó cualquier duda que pudiera quedar al respecto, “se lo debemos a la afición, a toda la gente que nos viene a ver, a la familia y a los amigos que está lejos también viéndonos. Hasta que suene la chicharra tenemos que seguir dando el cien por cien, también por el escudo. Esté quien esté por más que haya hecho una gran actuación, tenemos que seguir intentándolo”.



Nueva oportunidad



Los “parrulos” se enfrentarán ahora a los “caballas” de la Unión Africana Ceutí, conjunto que en su último partido empataba, e incluso se imponía a El Ejido, actual líder de la clasificación. La de Ceuta será “una parada dura”, en palabras de Nico Rosa, y Casas coincidía, hablando de un rival “que se caracteriza por sumar mucho más en casa que fuera, un equipo con mucho talento individual y muy fuertes físicamente”.



Tomando referentes cercanos, este próximo choque dominical podría resultar similar al partido que les planteó el Pinatar hace unas semanas, uno en el que “tenemos que concentrarnos mucho en no darles nada, que tengan que generar ellos. Competir unidos, estar bien comprometidos como equipo y aprovechar las ocasiones que tengamos, que estoy seguro de que las tendremos”. Para el jugador de Buenos Aires será cuestión de ser “aguerridos” en la pista, de “llevar las riendas del partido y si no, estar en 20 metros defendiendo, intentando no encajar”.

Duelo de práctica entre Iván Rumbo y David Novoa / JORGE MEIS

Para poner la guinda a la semana, como antesala a la cita este viernes les depara “uno de los peores desplazamientos por lo que se refiere a logística”, valoró el entrenador, un viaje en el que, como auténticos “parrulos”, viajarán por tierra, mar y aire con destino a Ceuta.