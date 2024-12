La selección sub 16 de ferrolanos y pontés, apeada en los penaltis por Aragón

No pudo ser. La selección gallega sub 16 se despidió de manera prematura de su participación en la fase final del Campeonato de España por combinado autonómicos que precisamente hoy comenzó en Córdoba. El conjunto dirigido por Joaquín Martínez, Kini, no tuvo premio a su remontada ante la formación de Aragón, cayendo en la tanda de penaltis tras terminar el duelo con un empate a tres tantos.



Con los integrantes de O Parrulo Ferrol Pablo Cordero y Rubén Oliveira en el cinco inicial del técnico, tanto estos jugadores como sus compañeros “parrulos” Mikel Fernández, Pablo Rivera, Lucas Rodríguez y el pontés del Lago Sport Iker Ares, hicieron los más difícil al conseguir la citada igualada a falta de cuatro minutos cuando el marcador era de 3-1 (al descanso ganaba Aragón por 2-1).

Las dianas de Daniel Torres, en dos ocasiones, y Jesús Calvo, llevaron a Galicia a un punto de penalti en el que el acierto y la fortuna no les fue favorable. Así, en estos lanzamientos, los aragoneses terminaron ganando por 4-2 celebrando así su pse a la ronda de semifinales, en la que se medirán hoy al combinado de Andalucía.